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Как не "убить" смартфон зимой. Пять простых правил

Текст:   Антон Благовещенский
18.01.2022,  
00:09
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфоны плохо переносят морозы, а небрежное обращение в экстремальных условиях могут и вовсе не пережить. Да даже слишком быстрый разряд, возникший из-за холода, может испортить весь день, если он произошел невовремя.

Как обращаться со смартфоном в холода? Есть несколько простых правил, которые сделают комфортнее жизнь и самого девайса, и его владельца.

1. Не нужно держать аппарат далеко от тела. Лучшее место - внутренний карман куртки. Рабочая температура для большинства смартфонов - от 0 до 35 градусов по Цельсию, все остальное уже относится к экстремальным условиям.

2. Для разговоров можно использовать наушники - предпочтительно проводные (потому что беспроводные вряд ли долго протянут на морозе). Так смартфон останется в тепле и не оставит без связи в самую неподходящую минуту.

3. Вернувшись с холодной улицы домой, не нужно спешить доставать смартфон из кармана. Если у него отсутствует защита IP68, то из-за резкого перепада температуры на внутренних поверхностях может образоваться конденсат, который вызовет коррозию.

Названа ошибка, которую нельзя допускать при зарядке смартфона

4. Заряжать смартфон на морозе можно только в случае крайней необходимости. Лучше всего делать это в тепле, причем обязательно дать смартфону нагреться до комнатной температуры в течение получаса. И ни в коем случае нельзя дуть на него феном или класть на батарею.

5. Чтобы не выронить устройство из закоченевших рук, имеет смысл найти сенсорные перчатки, у которых большой и указательный пальцы содержат металлические нити для "соединения" руки с экраном.

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