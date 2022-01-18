Как не "убить" смартфон зимой. Пять простых правил

Смартфоны плохо переносят морозы, а небрежное обращение в экстремальных условиях могут и вовсе не пережить. Да даже слишком быстрый разряд, возникший из-за холода, может испортить весь день, если он произошел невовремя.

Как обращаться со смартфоном в холода? Есть несколько простых правил, которые сделают комфортнее жизнь и самого девайса, и его владельца.

1. Не нужно держать аппарат далеко от тела. Лучшее место - внутренний карман куртки. Рабочая температура для большинства смартфонов - от 0 до 35 градусов по Цельсию, все остальное уже относится к экстремальным условиям.

2. Для разговоров можно использовать наушники - предпочтительно проводные (потому что беспроводные вряд ли долго протянут на морозе). Так смартфон останется в тепле и не оставит без связи в самую неподходящую минуту.

3. Вернувшись с холодной улицы домой, не нужно спешить доставать смартфон из кармана. Если у него отсутствует защита IP68, то из-за резкого перепада температуры на внутренних поверхностях может образоваться конденсат, который вызовет коррозию.

4. Заряжать смартфон на морозе можно только в случае крайней необходимости. Лучше всего делать это в тепле, причем обязательно дать смартфону нагреться до комнатной температуры в течение получаса. И ни в коем случае нельзя дуть на него феном или класть на батарею.

5. Чтобы не выронить устройство из закоченевших рук, имеет смысл найти сенсорные перчатки, у которых большой и указательный пальцы содержат металлические нити для "соединения" руки с экраном.