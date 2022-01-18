Как правильно провести праздник Крещения: что можно, а что делать нельзя

Сводка новостей со словами "Крещение", "крещенские купели", "крещенские купания" в 2022 году пестрит сообщениями об отмене традиции. На Камчатке, в Бурятии, Красноярске причина в "омикроне" и сложной эпидемиологической обстановке. А вот в Сочи, Новочеркасске, Магадане все дело в погоде. И хотя у читающих подобные сообщения может сложиться впечатление, что праздник в этом году не удался, на самом деле все наоборот. Наконец-то шумиха в СМИ по поводу народных ныряний в студеную январскую воду перестанет затмевать суть праздника, отмечаемого 19 января. Ведь праздник Крещения Господня вовсе не про русский народный экстрим, и даже не про воду. Он про Бога.

В народе название праздника часто сокращают до слова "Крещение", подразумевая, что все понимают: речь идет не о крещении любого верующего, а о Крещении Иисуса Христа. Но главное название этого дня все же Богоявление. Смотрите, наш праздник установлен в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан, когда людям впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Явленность людям всех Трех Лиц Бога - событие фундаментально важное, поэтому Святое Богоявление - главное имя праздника. И уже следом идет название, объясняющее, когда это произошло - во время Крещения Господа, отсюда - Крещение Господне.

Крещение как омовение водой для снятия грехов было известно очень давно. Но то Крещение, которое вспоминают 19 января, особенное. За полгода до рождения Иисуса в бездетной семье престарелого праведника священника Захарии родился долгожданный сын Иоанн. По промыслу Божьему Иоанн избежал участи младенцев, убитых в Вифлееме приспешниками царя Ирода. Родители Иоанна умерли, когда он был ребенком, и он воспитывался религиозной общиной, в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился. Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Сам Иоанн говорил о себе так: "Я глас вопиющего в пустыне!", и здесь под пустыней подразумевается не безводное и глухое место, где он провел начало своей жизни, а сердца человеческие, остающиеся равнодушными к Божьему Слову.

Миссией Иоанна было подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию - отсюда имя "Предтеча", то есть предшественник. Но ведь Сына Божьего еще нужно было опознать среди "сынов человеческих". Помните знаменитую картину Александра Иванова "Явление Христа народу"? На ней изображен именно этот момент узнавания Спасителя.

Явление Христа народу, 1837-1857 гг. Александр Иванов

У иудеев в то время существовал обычай перед праздником омовения выходить к нижнему течению реки Иордан, ближе к месту, где Иордан впадает в Мертвое море. Здесь люди омывали себя водой, полагая, что та унесет их грехи вниз, в Мертвое море, а они станут чище. Тут и начал свою проповедь Иоанн Предтеча, говоривший, что прежде внешнего омовения надо очиститься внутренне, нравственно - покаяться в своих грехах, чтобы приготовить себя к принятию Мессии, Спасителя. Выйдя к народу, крестя его во очищение грехов, Иоанн Креститель проповедовал: "Идет за мною Сильнейший меня, Тот, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Так Иоанн и крестил - водой, в покаяние, и к нему выходили люди со всего Иерусалима, всей Иудеи, и принимали от него крещение в реке Иордан, исповедуя при этом свои грехи.

И вот во время такого крещения из Галилеи к Иоанну приходит Иисус - чтобы тоже принять крещение в покаяние. Но ведь Иоанн - пророк, и, обладая пророческим даром, он понимает: Тот, Кто перед ним сейчас стоит, безгрешен. И Иоанн говорит Иисусу: "Это мне бы надо принять крещение от Тебя, а не Тебе от меня!" Но Иисус отвечает: "Не противься: так нам надлежит исполнить всякую правду". Иоанн слушает Иисуса и совершает Крещение. Именно этот момент так любили изображать художники.

"Крещение Христа", около 1680г. Хуан Карреньо де Миранда

И вот когда Иисус, приняв Крещение, поднимается из иорданских вод, небеса разверзаются и Дух Божий, словно горлица ниспускается на Иисуса, а голос с небес возвещает: "Это - Сын Мой возлюбленный, и в Нем - Мое благоволение". Так людям было явлено, что Иисус - это Сын Божий. И, одновременно, человечеству были явно открыты все Три Лица Святой Троицы: Бог Отец гласом с Неба, Бог Сын - Иисус Христос, выходящий из воды, и Бог Дух Святой.

Обратите внимание, Христос, безгрешный по Своей природе, вступает в воды реки Иордан, в которой люди смывали свои грехи, и этим Он смиренно соединяет Себя с нами, Свою судьбу с судьбой человеческой. Он погружается в эти воды и так становится ближе нашему греху, нашему падению, нашей человеческой смертности.

Крестясь, Иисус указывает всем нам путь ко спасению и Своим Крещением освящает все водное естество, сообщая воде ее первичную чистоту. Когда сейчас, после пришествия Христа, мы крестимся, то это уже не просто снятие грехов, не просто крещение в покаяние, это Таинство, в котором участвует Дух Святой, который сообщает крестящемуся благодать Божью, поэтому и говорят, что крещение - это духовное рождение человека. Человек приобретает возможность иметь жизнь вечную, и этот путь указал ему Сам Христос.

Теперь, когда мы разобрались с сутью праздника, можно вернуться к воде. Ей в праздник Крещения Господня и в день накануне, в Крещенский сочельник, отводится особое место. Именно в эти два дня совершается великое водосвятие - великое освящение воды. Особые свойства крещенской, или богоявленской, воды отмечал еще в VI в. свт. Иоанн Златоуст: "В этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год. Cущество этой воды не портится от продолжительности времени, но целый год, а часто два или три года она остается неповрежденною и свежею и, после столь долгого времени, не уступает водам, только что взятым из источников".

При водосвятии священник читает молитву, в которой просит Господа прийти "и наитием Святаго Духа освятить воду сию, дать ей благодать избавления, дар освящения, грехов разрешения, недугов исцеление, сотворить ее источником нетления, сделать для демонов губительной, для чар врагов рода человеческого неприступной и ангельской крепости исполненной". Всем "почерпающиим и причащающимся" крещенской водой, будет она "ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов и ко всякой пользе изрядну..." Потому что сегодня Сам Господь освятил "воду сию Духом Своим Святым". И заканчивается молитва при великом освящении воды прошением: "Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение".

Воду, освященную в Крещенский сочельник и в день Крещения, называют великой агиасмой (агиасма - буквально, с греческого "святыня"), к ней издавна относились крайне трепетно: в доме верующих всегда хранилась крещенская вода - на случай болезней, искушений, нападок нечистой силы. И все-таки, благоговея перед святой водой, надо понимать, что святость крещенской воды не больше святости Таинств Церкви и, естественно Самого Спасителя. Когда мы готовы часами простаивать в очереди за святой водой, но при этом "забываем" про Божественную Литургию, про Таинство Исповеди и Таинство Причащения, мы уподобляемся язычникам, наша живая вера превращается в магизм, шаманство. Надо помнить и о том, что крещенской воды хватит на всех: освящение великой агиасмы совершается и накануне праздника Богоявления (в Крещенский сочельник) и в самый день праздника после Литургии. Поэтому в праздник Крещения верующие стараются не только про запас набрать побольше святой воды, но исповедоваться, причаститься, чтобы духовно обновленными встретить наступающий праздник Богоявления. При этом и во время богослужения в храме, и во время освящения воды, надо помнить о соблюдении правил эпидбезопасности - дистанция, маски, перчатки.

Что касается обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения, то надо помнить: это всего лишь народная традиция, а не обязательное установление Церкви.