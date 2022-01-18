Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян

Вопросы сбережения и инвестиций являются наиболее актуальными для россиян среди финансовых проблем. О своем интересе к подобной информации заявили 23,3% участников опроса, который провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Второй по актуальности стала тема, связанная с финансовой безопасностью и мошенничеством (12%).

"Полученные результаты демонстрируют две выраженные установки российского населения в отношении денег: приумножить (посредством инвестиций) и "не потерять" (посредством сбережений и защиты от мошенничества)", - отмечается в исследовании.

В пятерку наиболее актуальных вопросов также вошли знания в области предпринимательства (10,8%), цифровой экономики (10,3%) и личных финансов (10%).

"Абсолютное большинство россиян испытывает потребность в получении информации в сфере финансов (99,5%)", - говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие представители городского населения в возрасте от 21 года и старше из 73 регионов. Выборка составила 1753 человека (45% - мужчины, 55% - женщины).