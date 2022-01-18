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18.01.2022 16:02
Рубрика: В мире

Кандидата в президенты Эрика Земмура оштрафовали на 10 тысяч евро

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)

Кандидата на президентский пост и лидера созданной им правой партии "Реконкиста" ("Отвоевание") Эрика Земмура парижский суд приговорил к штрафу в 10 тысяч евро, как было указано в вердикте, за "разжигание расовой ненависти".

Фото: MARTIN BUREAU / AFP
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А если конкретно, то за его слова, произнесенные в ноябре 2020 года в ходе телевизионной дискуссии о несовершеннолетних нелегальных мигрантах, в больших количествах просочившихся во Францию из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Эрик Земмур, острый на язык полемист, тогда назвал их "ворами, насильниками и убийцами", подчеркнув, что им нечего делать во Франции и следует этот контингент выслать и страны, запретив возвращаться.

Против Эрика Земмура был подан коллективный иск несколькими ассоциациями, работающими с иностранными беспризорниками. И вот сейчас, когда начинает разворачиваться предвыборная кампания, одному из серьезных конкурентов, а его рейтинг колеблется в пределах 13-14 процентов возможной поддержки избирателей, припомнили почти полуторагодичной давности резкие высказывания в эфире.

Правда, Эрик Земмур сразу же заявил, что подаст апелляцию на судебное решение и на сайте штаба своей избирательной кампании опубликовал коммюнике, охарактеризовав вердикт "идеологическим и глупым".

При этом он напомнил о докладе специальной комиссии Сената от 29 сентября прошлого года, где черным по белому написано, что правонарушения со стороны упомянутых лиц "становятся все более многочисленными, жестокими и с применением большего насилия". "Так что, - обращается в коммюнике к судьям Эрик Земмур. - Вы и сенаторов привлечете к ответственности?" По его мнению, обвинения в "расовой ненависти", ничтожно по определению, ибо нелегальные малолетки, не являются "ни этнической группой и тем более не расой".

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