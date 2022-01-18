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18.01.2022 01:30
Рубрика: В мире

КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что 17 января Академия оборонных наук КНДР провела испытания тактических управляемых ракет. Такую информацию во вторник распространило агентство Yonhap.

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По данным ЦТАК, ракеты поразили островную цель у восточного побережья страны. Отмечается, что специалисты подтвердили точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря, предположительно, две баллистические ракеты.

Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала года. На прошлой неделе - 11 января - была запущена гиперзвуковая ракета, которая точно поразила цель.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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