Коллективный иммунитет к коронавирусу в России почти достиг 64%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России приблизился к 64%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе COVID-19.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%", - сказала Голикова.

Регионов, где показатель коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80%, по-прежнему четыре. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.