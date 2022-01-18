Крещенский репортаж с Острова Свободы

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване накануне Крещения рассказал корреспонденту "РГ" об одном из крупнейших православных соборов в Америке, жизни православной общины на Острове Свободы, а также об особенностях соблюдения многодневных постов в условиях кубинского дефицита и о том, почему на Кубе не устраивают крещенские купания.

Обычная узкая кубинская улица, десятки таких же стали визитной карточкой исторического центра столицы - Старой Гаваны. Разномастные домики, ретро-автомобили, не лучшее качество дорог, маленькие кафе и сувенирные лавки. Но одна из таких улиц, которые с непривычки запросто можно перепутать друг с другом, встречает гостей кубинской столицы неожиданным сюрпризом. За чередой разноцветных фасадов виднеется большое белоснежное здание с золотыми куполами и крестами. И хотя издали, с улицы Санта-Клара, церковь не бросается в глаза, подойдя ближе, сомнений не остается - в архитектуре безошибочно угадывается православный храм, напоминающий Благовещенский собор Московского Кремля. - Вы пришли в храм? Сейчас вам откроют. Подождите, я позову настоятеля, - доброжелательно говорит мне пожилая женщина, пока я любуюсь простыми, но столь знакомыми с детства архитектурными формами. - Здравствуйте, заходите. Центральный вход в храм сегодня закрыт, я проведу вас через служебный вход, - протягивает мне руку настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Савва Гаглоев, а медицинская маска - обязательный атрибут любого выхода на улицу на Кубе - скрывает легко угадываемую по глазам приветственную улыбку. Мы идем длинными переходами со множеством помещений, а затем по узкой винтовой лестницей поднимаемся наверх, попадая в боковой неф храма. По дороге спрашиваю у настоятеля, как планируется отмечать Крещение. Отец Савва отвечает, что предстоит божественная литургия, пройдет торжественная служба, будет освящена вода. А вот крещенские купания, хотя условия на Кубе куда комфортнее российских (несмотря на пришедший холодный фронт, температура воздуха в ночь на 19 января в Гаване не опустится ниже 18 градусов, а температура воды сейчас плюс 26 градусов), проводиться не будут. - Эта традиция, которая, к слову, не предписывается церковным уставом, у нас не соблюдается. Ведь согласно нормам местного законодательства это "общественное мероприятие", которое требует согласования, а рассказать кубинским властям, зачем мы будем крестить море, прежде чем в нем искупаться, весьма проблематично, - замечает священник.

Символ дружбы

Внутри удивительно светло: яркое кубинское солнце пробивается сквозь окна, освещая наиболее заметную деталь внутреннего убранства храма - трехъярусный иконостас. - Иконостас был расписан в России, а уже затем привезен в Гавану. Вообще все убранство храма и церковная утварь - из России, наши мастера позолотили главный купол, установили кресты. Все остальное было сделано на деньги кубинцев. Это было личное распоряжение Фиделя Кастро, - напоминает отец Савва удивительную историю дружбы между нашими странами. В 2001 году на Кубе впервые состоялись богослужения, которые проводились священниками РПЦ. Но вот постоянного места не было, и прихожане неоднократно обращались с просьбами о строительстве небольшой церкви.

В итоге эти просьбы оказались услышаны лидером кубинской революции Фиделем Кастро, который, будучи человеком совершенно уникального масштаба, распорядился построить большой русский православный храм. Кастро же поручил подобрать подходящее место для строительства историку кубинской столицы Эусебио Леалю. В 2004 году началось строительство православного храма по проекту российского архитектора Алексея Воронцова. - Оно было осуществлено на средства кубинской стороны. Фидель видел в этом особый символ российско-кубинской дружбы, - говорит настоятель храма. Строительство было завершено в 2008 году. Тогда же он был освящен митрополитом Смоленским Кириллом, а затем в храме начались регулярные богослужения. Молитва на двух языках - Сейчас мы проводим регулярные богослужения раз в неделю. Раньше, когда туристов в городе было много, храм был открыт каждый день, но сейчас посетителей немного, держать собор открытым каждый день не имеет смысла, - рассказывает священник. Он добавляет, что службы проводятся преимущественно на русском языке, некоторые молитвы читаются на испанском. А вскоре периодически службы будут проводиться полностью на испанском. - Когда приехал сюда почти 5 лет назад, я не знал испанского, но за это время овладел языком. Моя семья тоже сейчас свободно говорит на испанском, дети ходят в местную кубинскую школу, - делится настоятель особенностями службы. - Православная община, которая постоянно посещает воскресные службы, не такая большая. Преимущественно это выходцы из бывших советских республик, поселившиеся на Кубе еще во времена тесного сотрудничества Острова Свободы с СССР. Многие приезжают из других провинций Кубы на большие церковные праздники, но еженедельно добираться сюда проблематично. Чаще приходят те, кто живет неподалеку. Среди прихожан и сотрудники российского посольства, - добавляет священник.

В православный храм приходят и обычные кубинцы, которые к России непосредственного отношения не имеют, да и по-русски не говорят

Оказывается, в православный храм приходят и обычные кубинцы, которые к России непосредственного отношения не имеют, да и по-русски не говорят. - Они приходят сюда в силу ряда причин. Сначала просто смотрят, изучают, интересуются. Некоторые уходят, некоторые остаются. Насильно мы никого не держим, обратить в православие как можно больше кубинцев не пытаемся. И все же за время моей службы здесь было несколько случаев, когда кубинцы принимали православие, - отмечает отец Савва, радушно приглашая меня на чашку кофе к себе домой. Кубинские реалии Живет настоятель со своей семьей тут же - вместе с храмом было построено трехэтажное здание, которое тут называют "русский дом" - что-то вроде культурного центра. Раньше здесь организовывались, например, курсы русского языка, но с приходом пандемии коронавируса их пришлось закрыть. Поблагодарив настоятеля за беседу, выхожу из храма уже на Портовый проспект - набережную Гаванской бухты. То, что это Куба, угадывается безошибочно - рядом здесь располагается музей рома, а через дорогу - историческое здание кубинской таможни, которое сейчас реконструируется и вскоре превратится в туристический комплекс из отеля, торговых площадей и терминала для круизных лайнеров. Отсюда строгий пятиглавый православный храм с колокольней, построенный в традициях древнерусского зодчества, предстает во всей красе. Величественное строение и само место его расположения в столь значимом месте Гаваны, как и задумывал команданте Фидель, действительно выглядит не иначе как символом российско-кубинской дружбы.