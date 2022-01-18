Санатории сегодня предлагают услуги по снижению веса, омолаживающие процедуры и, что особенно актуально, восстановление после ковида. Фото: РИА Новости

Как бесплатно отдохнуть

В российские здравницы есть не только путевки со скидками, но и бесплатные. Получают их по линии Фонда ОМС и Фонда соцстраха (ФСС). О такой льготе, как показал выборочный опрос, знают далеко не все.

Тем временем тысячи алтайцев отдыхают и поправляют здоровье по бесплатным санаторно-курортным путевкам. В прошлом году только отделение ФСС предоставило около четырех тысяч таких путевок льготникам и тем, кто пострадал на производстве. Бесплатно поехать в санаторий могут и те, кто недавно перенес операцию или тяжелое заболевание. Их восстановление на курорте оплачивает территориальный Фонд ОМС. От Фонда соцстраха также путевки получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Бесплатно лечатся в санаториях не только жители края. Сюда приезжают отдыхать по путевкам от ФСС и по полису ОМС со всей Сибири. Дорога тоже бесплатная. А в Крым приезжают со всей страны. В республике можно оздоровиться, например, в санаториях Саки, Евпатории, Алуште и Ялте.

Более подробную информацию можно получить в своих региональных отделениях Фонда ОМС и Фондах соцстраха.

Похудеть, помолодеть

Многие хотят совместить отдых с процедурами, которые помогут сократить жир на животе и сгладить морщинки. И такие предложения на рынке есть. Особенно велик список подобных услуг в санаториях. Правда, стоят они недешево.

Например, центр медицинской реабилитации, расположенный в Ярославской области, предлагает не только лечение заболеваний костно-мышечной системы, но и в своем СПА-отеле банную программу для коррекции веса. В русской бане она стоит за 120 минут 4000 рублей (цены 2021 года), а в турецкой бане с медовым, турецким, тайским, самурайским (бамбуковыми вениками) массажами (от 2200 до 6500 рублей за сеанс). Для лица, шеи и зоны декольте предлагают миопластический массаж для омоложения и коррекции овала лица - 1500 рублей за 45 минут. За такие же деньги можно сделать себе "Лицо Нефертити".

Другой санаторий предлагает набор косметологических услуг, в который входят программы по уходу за кожей, массажи, пилинги, а также "уколы красоты" для лица и тела и даже контурная пластика. Самая дорогая услуга стоит в пределах шести тысяч рублей.

Важно! Прежде чем отправляться в тур красоты, посетите вашего лечащего врача, чтобы не ошибиться в выборе СПА и других процедур.

Забыть о ковиде

"Частные клиники предлагают платные программы реабилитации после COVID-19, однако это можно сделать и бесплатно в рамках ОМС", - подчеркнул в разговоре с "РГ" первый замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Виталий Мосин.

И пояснил: "Реабилитация показана перенесшим длительную искусственную вентиляцию легких - от двух до пяти недель. Тем, кому проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Это метод для поддержания пациентов в критическом состоянии".

В брянском департаменте здравоохранения реабилитация больных, перенесших коронавирус в тяжелой форме, проводится в три этапа. Первый проходит в стационаре. Второй - в отделении медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями. Затем уже в дневном стационаре или поликлинике, а также на дому. И третий этап - пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями могут быть направлены в санатории. Как это организовано в вашем регионе - можно узнать в отделениях Фонда ОМС.

Полис в дорогу

Тем, кто соберется отдыхать за границей в пандемию и пользуется услугами туроператоров, следует соблюдать пять правил, предупреждает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Во-первых, обращаться в проверенные компании, которые рекомендуют друзья, родственники или коллеги. Важно, чтобы они с этими туроператорами работали много лет.

Во-вторых, на сайте Ростуризма есть Единый реестр туроператоров. Здесь компанию можно проверить. В-третьих, она должна быть известной и иметь фонд страхования, что отражено в реестре.

В-четвертых, нужно помнить, что долги туроператоров составляют более 25 миллиардов рублей при общем фонде страхования только 7 миллиардов. Есть возможность, что туры с большими скидками на несколько месяцев вперед продаются, чтобы закрыть текущие долги за счет этих поступлений. Поэтому еще раз стоит обратить внимание на финансовое состояние компании. А заодно и просмотреть сайты отзывов в социальных сетях.

В-пятых, стоит купить страховку от невыезда. Но при этом нужно внимательно читать договор страхования и настаивать на том, чтобы в него были включены все возможные опции. Самые распространенные истории невыезда на сегодня - это болезнь отдыхающего, локдаун в принимающем государстве и финансовые проблемы у туроператора. По всем этим опциям покрытие стоимости тура должно быть полным.

Также страховая компания должна по договору помогать отдыхающим, если кто-либо из них заразился ковидом в отпуске и находится на карантине или в больнице. Нужно решать вопрос с размещением, при необходимости с больницей и с билетом обратно. При правильно заключенном договоре все эти расходы и хлопоты берет на себя страховая компания.