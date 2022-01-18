Лавров напомнил Блинкену о постатейном ответе на предложения России

Россия по-прежнему ожидает от США подробный и постатейный ответ на предложения о гарантиях безопасности, который делегация РФ представила на переговорах межведомственных делегаций двух стран в Женеве 10 января. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Глава российского внешнеполитического ведомства "вновь выделил принципиальные моменты" в проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО. "С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - говорится в сообщении о звонке Блинкена Лаврову на сайте МИД РФ.

Кроме того, глава МИД России призвал американского коллегу "не тиражировать спекуляции" о том, что востоке Украины якобы ожидается "российская агрессия". При этом США могли бы "заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", указал Лавров.