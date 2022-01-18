Лавров обсудил с главой МИД ФРГ документы по гарантиям безопасности

В ходе переговоров глав МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров обсудил с Анналеной Бербок проекты документов по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции после их встречи.

- Выразили озабоченность курсом НАТО на сдерживание Российской Федерации, и в этой связи привлекли внимание и достаточно подробно поговорили о тех инициативах, которые выдвинула российская сторона относительно согласования надежных правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, - приводит РИА Новости слова Лаврова.

"Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность", - ответила, в свою очередь, Анналена Бербок (цитата по ТАСС).

Глава российского МИД отметил, что Москва по-прежнему ожидает от Вашингтона и Брюсселя предложений по гарантиям безопасности, чтобы продолжить их обсуждение.

Еще одной темой переговоров, по словам Лаврова, стал процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Российский дипломат указал немецкой коллеге "на контрпродуктивность попыток политизации этой темы". Лавров напомнил, что этот крупный коммерческий проект направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.