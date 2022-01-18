Лавров: РФ не примет требований по действиям ее ВС на своей территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что Москва не может принять какие-либо требования западных партнеров по действиям собственной армии на своей территории.

"[Мы] объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли", - приводит слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве РИА Новости.

Бербок отметила, что европейским странам "сложно не рассматривать как угрозу" крупные сосредоточения российских войск.

"За последние недели более ста тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены поблизости Украины без видимой причины", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Лавров, в свою очередь, отметил, что на Западе многие называют "эскалацией" "наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке". Он добавил, что подобными мероприятиями "занимается любая страна".