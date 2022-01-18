Лукьянов: Услуги РФ в сфере безопасности могут быть востребованы и конкурентоспособны

Новости

Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП в Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
Лавров: РФ ответит встречными действиями из-за блокирования RT.DE 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 18:09
Рубрика: Власть

Лукьянов: Услуги РФ в сфере безопасности могут быть востребованы и конкурентоспособны

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Резкая активизация российской дипломатии уже принесла заметный эффект.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Во-первых, вдруг оказалось, что с системой европейской безопасности что-то не то. Есть определенные проблемы, мягко говоря. До недавнего времени считалось, что их нет в принципе, а печаль одна - неугомонная и снедаемая комплексами Россия, которая отказывается играть по правилам. Все попытки Москвы обратить внимание на диспропорции в восприятии безопасности, даже не отвергались, а скорее попросту игнорировались. Либо "стерпится-слюбится", либо смотри пословицу про собаку и караван. И внезапно - да, не все в порядке, можно кое-что и обсудить. Сильно меньше того, на чем настаивает Россия, но лед, несомненно, тронулся. Монолита, покоящегося на пьедестале победы в "холодной войне", не остается.

Фото: РИА Новости
Лукьянов: Москва хочет обсуждать с Вашингтоном стратегию, а не прикладные аспекты

Во-вторых, быстро начала осыпаться риторическая оболочка, обнажая, в общем, никогда не менявшийся каркас. Стоило только российскому замминистра не исключить перспективу "военно-технической альтернативы" в Латинской Америке, как из Вашингтона пригрозили тяжелыми последствиями за такое вмешательство в Западное полушарие. А Европейский союз устами верховного представителя по внешней политике не устает протестовать против сотрудничества российских структур безопасности с Мали - туда нельзя, это европейское, то есть французское. А что же делать с тем самым принципом, священную незыблемость которого отстаивает вся НАТО и каждая страна-участница в отдельности: всякое государство имеет право самому решать, как обеспечивать собственную безопасность? В Европе это считается непререкаемым, поскольку под правом решать подразумевается право связать свою судьбу с Североатлантическим альянсом. Альтернатив либо не было, либо они таковыми не считались. И вдруг - на тебе! Оказалось, что российские услуги в сфере безопасности могут быть востребованы и конкурентоспособны. Так не договаривались…

Российские услуги в сфере безопасности могут быть востребованы и конкуренто­способны

После окончания "холодной войны" понятие "сфера влияния" стало едва ли не самым ругательным. Россию на протяжении многих лет костерили за то, что она не желает идти в ногу со временем и цепляется за устаревшее мышление в стиле как раз пресловутых сфер. Этого ничего больше нет и быть не должно, потому что мир теперь глобальный, даже национальные границы стираются, что уж там говорить о замыкании каких-то территорий или регионов. Свободная и открытая конкуренция везде и повсюду, без искусственных препон и особых прав или привилегий. Как вы в Москве этого не понимаете?

Но тут выясняется, что конкуренция открыта и свободна в том случае, если в ней выигрывают западные вдохновители глобализации. А если появляется шанс на иной исход, это уже совсем другое дело. Латинская Америка, как веками до того, рассматривается Соединенными Штатами в качестве сферы их интересов. Африка - вотчина европейцев, в первую очередь французов. И так далее.

Вопрос тут не в лицемерии или двойном стандарте. А в принципах, на которых основана международная жизнь. У всякой крупной страны, обладающей амбициями, есть стремление расширяться за пределы национальных границ - тем или иным способом. Захват территорий или введение прямого внешнего управления вышли из моды. Опыт показывает, что ничего толкового из этого сейчас не получается, приключения США на Ближнем Востоке - наиболее свежий пример такого рода. Это, однако, не отменяет наличия интересов, как правило, более ярко выраженных в прилегающих странах или тех, что связаны особыми культурно-историческими связями. Их существование - норма, как и нервное отношение к активности там держав-конкурентов. Отрицание этой очевидной истины привело к росту напряженности и утрате баланса в отношениях, ведь они, по крайней мере отчасти, регулировались пониманием приоритетности интересов.

У всякой крупной страны, обладающей амбициями, есть стремление расширяться за пределы национальных границ

Вышесказанное не означает, что возвращение к идее сфер влияния - непременное благо и залог восстановления равновесия. Таковые сферы в колониальном или неоколониалистском понимании (последнее встречается, но вызывает растущее отторжение) - анахронизм. Однако не поспоришь и с другим - проблема ответственности существует. И она обоюдна.

Фото: Getty Images
Федор Лукьянов: Азия - передний край мировой политики. Европа - уходящая натура

Крупные страны - центры влияния несут ответственность за государства другого калибра, в сфере этого самого влияния находящиеся. И вопрос тут не в филантропии, а в самосохранении. Если какая-то из связанных с бывшей метрополией стран не справляется с управлением и развитием себя самой, последствия тем или иным способом перекинутся на центр. Так что формы упомянутой ответственности, которую все хотят скорее свести к минимуму, а не расширить, будут разрабатываться и совершенствоваться. С другой стороны, на государствах периферии лежит своя ответственность - сохранять разумность, избегать действий, которые могущественный сосед/прежний патрон будет воспринимать как опасные для его интересов. В этом смысле рациональное поведение Украины или, скажем, Венесуэлы заключается в том, чтобы не дразнить могущественного соседа вовлечением его прямых конкурентов.

Важно, что обе ответственности работают только в связке: и "больших", и "меньших" в отношении друг друга. В последние десятилетия вся система таких связей пришла в дисбаланс, и теперь пора начать ее восстанавливать. И в этом смысле пробуждение риторики в духе "сфер влияния", вероятно, даже и полезно. Ставит нужные вопросы.

Власть Позиция Колонка Федора Лукьянова

Главное сегодня

Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане
Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации
Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом