Макей заявил о росте недоверия между странами в регионе и мире

На стремительный рост недоверия между регионами и странами обратил внимание глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, выступая 18 января на встрече с представителями гражданского общества Литвы, информирует БЕЛТА.

Министр подчеркнул, в частности, что обе страны имеют общую историю и "то, что вы приехали, - хороший знак, хороший сигнал. Диалог между соседями необходим", - констатировал он.

"Как только я узнал об идее представителей гражданского общества Литвы посетить Беларусь в это, если говорить откровенно, достаточно сложное, турбулентное время, она была однозначно поддержана мною. Более того, об этом проинформирован глава белорусского государства", - заявил министр.

"Не секрет, что наши отношения не всегда были безоблачными. Были и проблемные, и позитивные моменты. Это касается и нашей прошлой истории. Но мы не считаем, что это повод приостанавливать или разрывать контракты", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства.

Он акцентировал внимание гостей на том, что Минск заинтересован иметь хорошие отношения с Вильнюсом. В прежние годы межгосударственное сотрудничество развивалось поступательно, стороны обменивались взаимными визитами, спокойно решали возникающие проблемы. "Мы заинтересованы в том, чтобы такое поступательное развитие существовало и впредь в наших отношениях", - отметил министр.

Давая оценку нынешнему развитию событий в регионе, он пояснил он, что столь очевидный рост напряженности происходит впервые за последние несколько десятков лет, а государства, возможно, находятся на пороге новой горячей войны. "Мы не хотели бы такого развития событий. Из нашей истории мы знаем, что это такое, - напомнил Макей. - Надо сделать все возможное, чтобы не допустить подобного развития событий, подобного конфликта".