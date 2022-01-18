Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере

В России пора определиться, каким образом сформировать единую систему сбора и учета информации в миграционной сфере, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики страны.

"Медленно, с нарушением сроков и с опозданием почти на год идет работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами, - подчеркнул он. - До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках".

Потребность в такой системе, по его словам, исключительно важна, особенно с учетом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все равно будет расти. Территориальные органы МВД ежегодно оказывают более 50 миллионов услуг, связанных с миграцией. "Но они должны быть оснащены как следует. Говорим об этом же пять лет", - напомнил Медведев.

Нужно четко понимать, кто и зачем приезжает в Россию, считает замглавы Совбеза. "Если требуется вовремя принимать соответствующие меры, без полной миграционной статистики, в которой нет черных дыр, этого не получится", - заявил он. Сейчас она представляет из себя "разрозненные показатели от различных федеральных органов исполнительной власти", в большинстве случаев их невозможно сопоставить друг с другом. Проблема эта является хронической, добавил Дмитрий Медведев.