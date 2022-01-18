Медведев: Теневой рынок миграционных услуг создает угрозу безопасности РФ

К качеству миграционного учета в России и государственного контроля за ним есть серьезные вопросы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, по-прежнему существует бизнес, которому выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу.

Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых страна заинтересована, бывают вынуждены, по словам замглавы Совбеза, обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам.

"Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезную угрозу безопасности страны", - подчеркнул Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики.