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18.01.2022 18:42
Рубрика: Общество

Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В американской компании Meta, которая владеет соцсетью Facebook, сообщили, что доступ к странице российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями был ограничен по ошибке.

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"Эта страница была ошибочно заблокирована нашими автоматизированными инструментами и уже восстановлена", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Отмечается, что Meta уже принесла извинения пользователям за неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями.

Напомним, 16 января стало известно, что страница делегации в Facebook стала недоступна, о чем сообщила сама делегация. В тот же день Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ, назвав действия администрации соцсети нарушением принципов свободного распространения информации.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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