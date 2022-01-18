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Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов

Текст:   Иван Черноусов
18.01.2022,  
17:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Microsoft купит крупнейшего игрового издателя Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фото: Microsoft
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Когда сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony. К компании перейдут такие культовые игры как "Warctraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" и "Candy Crush", в дополнение к глобальным киберспортивным мероприятиям через Major League Gaming. В настоящий момент в Activision Blizzard работает около 10 тысяч сотрудников.

По данным The Wall Street Journal, текущая стоимость издателя составляет 50 млрд долларов. Что касается главы компании, Бобби Котика, то пока он останется на своем посту, но в будущем возможны изменения.