Михаил Мишустин сообщил о переносе Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум переносится с февраля на более поздний срок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Координационном совете по коронавирусу в расширенном составе.

"Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - подчеркнул он.

Также Мишустин отметил, что главы регионов должны на местах вместе с жителями принимать меры для противодействия распространению вируса, оперативно решать возникающие вопросы.

Систему здравоохранения подготовят к увеличению числа больных. Для этих целей по поручению президента правительство разработало план дополнительных мероприятий.