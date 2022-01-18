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18.01.2022 14:36
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин сообщил о переносе Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум переносится с февраля на более поздний срок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Координационном совете по коронавирусу в расширенном составе.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мишустин: Полной ясности по скорости распространения "омикрона" нет

"Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", - подчеркнул он.

Также Мишустин отметил, что главы регионов должны на местах вместе с жителями принимать меры для противодействия распространению вируса, оперативно решать возникающие вопросы.

Систему здравоохранения подготовят к увеличению числа больных. Для этих целей по поручению президента правительство разработало план дополнительных мероприятий.

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