Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий

В России отсутствует массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что издержки производителей действительно увеличились из-за удорожания упаковки, сырья, логистики, однако рост цен удается сдерживаться благодаря оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

В ведомстве отметили, что цена на муку и яйца не превышает темпы инфляции из-за принятых правительством мер.

"При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей", - подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее СМИ сообщили, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на их продукции с 1 февраля.