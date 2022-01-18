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18.01.2022 10:04
Рубрика: Экономика

Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий

Текст: Матвей Линник
В России отсутствует массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что издержки производителей действительно увеличились из-за удорожания упаковки, сырья, логистики, однако рост цен удается сдерживаться благодаря оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

Крупные ретейлеры согласились снизить наценку на базовые продукты

В ведомстве отметили, что цена на муку и яйца не превышает темпы инфляции из-за принятых правительством мер.

"При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей", - подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее СМИ сообщили, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на их продукции с 1 февраля.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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