Минздрав перечислил меры неспецифической профилактики COVID-19

"Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей", - отмечается в сообщении Минздрава РФ.

Как уже сообщала "Российская газета", согласно утвержденному министерским приказом перечню, временными противопоказаниями к прививке против COVID-19 являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцинация в таких случаях возможна через 2-4 недели после выздоровления или после достижения ремиссии хронического заболевания.

Если ОРВИ протекает в легкой форме, в том числе, и в случае инфекций ЖКТ, прививку можно делать после нормализации температуры тела.

В числе бессрочных медицинских противопоказаний - гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции).

В документе также уточняется, какие именно вакцины из зарегистрированных в России разрешены к применению у разных возрастных групп населения, больных тяжелыми заболеваниями (онкологическими), а также у беременных и кормящих матерей.