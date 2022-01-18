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18.01.2022 06:16
Рубрика: Общество

Минздрав перечислил меры неспецифической профилактики COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19 для всех зарегистрированных в стране вакцин. При этом в министерстве предупредили, что люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, относятся к группе риска по развитию тяжелых осложнений COVID-19 и постковидного синдрома. Поэтому они должны особенно тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей", - отмечается в сообщении Минздрава РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как уже сообщала "Российская газета", согласно утвержденному министерским приказом перечню, временными противопоказаниями к прививке против COVID-19 являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцинация в таких случаях возможна через 2-4 недели после выздоровления или после достижения ремиссии хронического заболевания.

Если ОРВИ протекает в легкой форме, в том числе, и в случае инфекций ЖКТ, прививку можно делать после нормализации температуры тела.

В числе бессрочных медицинских противопоказаний - гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции).

В документе также уточняется, какие именно вакцины из зарегистрированных в России разрешены к применению у разных возрастных групп населения, больных тяжелыми заболеваниями (онкологическими), а также у беременных и кормящих матерей.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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