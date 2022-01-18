Миркин: Мы согласились внутренне, что мы - великая сырьевая держава

Полна чудес наша экономика, и самое большое чудо - это то, как мы после 30 лет вернулись примерно на тот же уровень промышленного производства, что и в 1990 году. В 2020 г. индекс промышленного производства в России составил 93-94% от уровня 1990 года. В 2021 году приблизился к 100%. Индекс добычи полезных ископаемых - около 120%, индекс обрабатывающих производств - 77-80% (Росстат). Рост - невелик, падение - глубоко, хотя, конечно же, в 1990-х провалы были гораздо глубже, а от всего советского промышленного производства оставалось не более половины, если судить по физическим объемам.

Динамику экономики часто измеряют по потреблению электроэнергии. В 1990 году потреблено 1073 млрд кВт-часов электроэнергии, в 2020 г. - 1085 млрд кВт-часов (Росстат). При всех новшествах в энергопотреблении это говорит о сопоставимых размерах экономик - "тогда" и "сейчас".

Эти живописные картины - вызов всем нам, особенно если вспомнить, что уровень 1913 года был достигнут народным хозяйством уже к концу 1920-х, а уровень 1940 года, после всех разрушений Великой Отечественной, был перекрыт к концу 1940-х. Как бы вернуть всеобщее, коллективное разумение, общее чувство народа конца 1940-х, что нужно обязательно жить на скорости, на экономическом подъеме, и только тогда будет хорошая жизнь?

Но все-таки, давайте разбираться конкретнее - где потери производства, а где его прибытки? Добыча нефти в 1990 г. - 516 млн тонн, в 2020 г. - 513 млн тонн. Что сказать? Восстановились после провала в 1990-е. Природный газ в 1990 г. - 641 млрд куб. м, в 2020 г. - 694 млрд куб. м, рост. Как с углем? В 1990 г. добыто 395 млн тонн угля, в 2020 г. - 398 млн тонн. По меньшей мере, не сократились. В 1990 г. в России извлекли на свет 73 млн тонн торфа, в 2020 г. - 1,5 млн тонн. Торф жестоко упал в 1990-х и больше не поднялся.

Так что мы более-менее успокоены по части добычи сырья, мы согласились внутренне, что мы - великая сырьевая держава и в общем-то неплохо на этом зарабатываем, поставляя массу сырья экономикам ЕС и Китая. Вряд ли стоит ждать великого роста добычи, не бесконечны же наши недра. Но вот вопрос - как обстоят дела в отраслях "более высокого передела"? Речь не о космосе, не об атомной энергетике и не о промышленности вооружений - там удается быть на большинстве технологических высот, а о вещах гораздо более приземленных. Чугуна в России в 1990 г. выплавлено 59,4 млн тонн, в 2020 г. - 52 млн тонн. Стали - 89,6 млн тонн, в 2020 г. - 73,7 млн тонн. Цемента изготовлено в 1990 г. - 83 млн тонн, в 2020 г. - 56,2 млн тонн. Стальных труб выпущено в 1990 г. 11,9 млн тонн, в 2020 г. - 10,8 млн тонн. Готовый прокат черных металлов в 1990 г. - 63,7 млн тонн, в 2020 г. - 61,7 млн тонн (Росстат). Можно сказать, мы живем почти в 1990 году или даже в более раннем времени. Но, может быть, столько конструкционных материалов не нужно, нет рыночного спроса?

В 1990 г. в России извлекли на свет 73 млн тонн торфа, в 2020 г. - 1,5 млн тонн. Торф жестоко упал в 1990-х и больше не поднялся

Тогда на что он есть? Производство металлорежущих станков в 1990 г. - 74,2 тыс. шт., в 2020 г. - 5,1 тыс. шт. Деревообрабатывающие станки в 1990 г. - 25,4 тыс. шт., в 2020 г. - 5,4 тыс. шт. Кузнечно-прессовые машины в 1990 г. - 27,3 тыс. шт., в 2020 г. - 3,6 тыс. шт. Сколько бы мы ни говорили, что советское производство было неэффективным, что его нужно было глубоко менять, что выпускалась продукция с безмерно длинными сроками обновления, ничто не может быть названо - при таких масштабах падения, деиндустриализации - иначе, чем катастрофа. Не говоря уже о том, что 5-6% "тогдашних" станков отправлялись на экспорт, и это не пропаганда, а факт жизни. Как же кипела жизнь на "Красном пролетарии", каким произведением человеческого искусства был этот станкостроительный завод! И вот его нет - и никогда не будет.

Паровых турбин в 1990 г. выпустили на 9,2 млн кВт, в 2020 г. - на 5,4 млн кВт. Турбины газовые, 1990 г. - 2,7 млн кВт, 2020 г. - 0,6 млн кВт. Без турбин особенно не проживешь. Краны мостовые электрические, в 1990 г. - 2,9 тыс. штук, в 2020 г. - 1,6 тыс. шт. Катимся, значит, по наклонной плоскости. Экскаваторов в 1990 г. произведено 23,1 тыс. штук, в 2020 г. - 2,8 тыс. шт. С бульдозерами беда, в 1990 г. - 14,1 тыс. штук, в 2020 г. - 0,85 тыс. шт. А сельскохозяйственное машиностроение? Зерноуборочные комбайны в 1990 г. - 65,7 тыс. штук, в 2020 г. - 5,4 тыс. шт. Сеялки, в 1990 г. - 51,1 тыс. штук, в 2020 г. - 12 тыс. шт. Произведено автобусов в 1990 г. - 51,9 тыс., в 2020 г. - 34,8 тыс. шт. Может быть, с грузовыми автомобилями лучше? В 1990 г. - 665 тыс. штук, в 2020 г. - 143 тыс. штук. У нас что, дорог стало меньше?

Святая святых - легковые авто. В 1990 г. их произведено 1,1 млн, в 2020 г. - 1,26 млн шт. Ну, наконец-то, подъем! Лифты в 1990 г. - 15,4 тыс. шт., в 2020 г. - 31,4 тыс. шт. Едем вверх!

А вот святая святых - легковые авто. В 1990 г. их произведено 1,1 млн, в 2020 г. - 1,26 млн шт. Ну, наконец-то, подъем! Лифты в 1990 г. - 15,4 тыс. шт, в 2020 г. - 31,4 тыс. шт. Едем вверх! Грузовые вагоны? В 1990 г. - 25,1 тысяча шт., в 2020 году - 57,1 тыс. штук! Отлично! Магистральные электровозы в 1990 г. - 206 штук, в 2020 г. - 341 шт. Зеленый свет, друзья! В этом месте можно облегченно вздохнуть, но потом все-таки спросить себя - что же у нас за 30 лет пошло неправильно? Как мы всем обществом дошли до таких падений, пусть не во всем и не всего, и что, собственно, и как делать дальше? Что такое наши следующие 30 лет в промышленности, если, конечно, не искать мрачные заговоры и происки стран - конкурентов, которые - это правда - с удовольствием воспользуются любой нашей слабостью. Но что делать нам самим? Как, кто, за счет каких денег и в какой экономической модели проведет новую индустриализацию России, найдя золотую середину между своим производством и импортом?