Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень имплантируемых медицинских изделий в рамках программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь в нем 375 позиций.

В список включены:

- биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала, который применяется для специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с врожденным стенозом аортального клапана;

- синтетический материал для эмболизации сосудов, необходимый пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением.