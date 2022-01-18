Мишустин отложил маркировку велосипедов и ввел для кресел-колясок

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и в сроки ее введения по отдельным позициям.

В частности, для велосипедов и велосипедных рам обязательная маркировка отложена на год - до 1 марта 2023 года. С 1 февраля следующего года она начнет действовать для пополнивших список медицинских кресел-колясок с ручным и электрическим приводом.

В перечень также включены пиво, в том числе безалкогольное, напитки на его основе, сидр, другие слабоалкогольные напитки. Но по ним решение о сроках обязательной маркировки будет приниматься по результатам эксперимента.