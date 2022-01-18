Мишустин попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу там, где это не мешает производственному процессу. Это поможет врачам и снизит нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон". В первую очередь решение должно касаться граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

"Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим, и нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - добавил глава правительства.