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18.01.2022 14:44
Рубрика: Власть

Мишустин попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу там, где это не мешает производственному процессу. Это поможет врачам и снизит нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон". В первую очередь решение должно касаться граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

"Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим, и нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - добавил глава правительства.

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