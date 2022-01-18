Мишустин предложил привлекать студентов в кол-центры по коронавирусу

С учетом роста количества звонков на региональные горячие линии по коронавирусу премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым привлечь к их работе студентов медицинских вузов и колледжей, оплатив их деятельность.

"На эти цели будем выделять не менее 300 миллионов рублей ежемесячно", - заявил он на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Правительство усиливает и расширяет деятельность кол-центров, сказал Мишустин. В регионах уже работают виртуальные АТС. Премьер пообещал регионам помощь в развертывании дополнительных мощностей, если действующих ресурсов в регионах недостаточно. "В регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 миллионов рублей", - добавил он.