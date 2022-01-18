Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленку

Премьер-министр Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах.

Об этом зашла речь на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Мишустин также поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения штамма "омикрон". Он обратил внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных.

Глава правительства призвал всех обратить особое внимание на своевременную вакцинацию и ревакцинацию от ковида в условиях распространения "омикрона".