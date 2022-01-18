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18.01.2022 20:50
Рубрика: Происшествия

Мошенники отрабатывают схему создания клонов предприятий и фирм

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
О всевозможных схемах обмана граждан телефонными мошенниками сегодня знают все. Но, похоже, что вектор обмана начал меняться. Если поначалу жертвами жуликов были жители крупных городов, то позже основной напор мошенников переместился в регионы. И вот теперь наметилась новая тенденция - обманщики решили поменять жертв. Стало заметно, что от афер с обычными гражданами они берут направление на организации, фирмы, предприятия.
Чужая электронная подпись стала у мошенников эффективным инструментом для кражи денег. Фото: iStock Чужая электронная подпись стала у мошенников эффективным инструментом для кражи денег. Фото: iStock
Чужая электронная подпись стала у мошенников эффективным инструментом для кражи денег. Фото: iStock

Наша история началась в сентябре этого года. Одна московская небольшая фирма получила "письмо счастья" от налоговой инспекции, которая безапелляционно требовала уплаты задолженности. Директор начал разбираться и с изумлением обнаружил, что по документам налоговой в его небольшой конторе есть еще один директор. Прямо как в советской комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию": два мужа, и оба - Бунши.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
У финансовых мошенников появились новые многоходовые схемы обмана

Руководство предприятия растерялось, сотрудники не могли понять: в какой момент у них было проведено собрание учредителей, утвержден новый устав и принят на должность директора никому неизвестный человек по фамилии Ершов?

Дело в том, что с момента рождения и соответственно регистрации конторы в 2007 году директор и по совместительству один из учредителей не менялся. Быстро сообразив, что действовали мошенники, настоящий директор побежал за защитой в полицию. Там заявление приняли. Но на этом, собственно, все и закончилось.

Пришлось директору самому искать концы. Постепенно стала понятна схема, по которой действовали мошенники: получив в некой екатеринбургской конторе электронную цифровую подпись настоящего директора, они направили в налоговую на регистрацию новый устав, в котором уже фигурировал новый директор. Потом были сделаны декларации по НДС и представлены в налоговую инспекцию. Сделано это было по телекоммуникационным каналам связи через специализированных операторов связи - двух ООО.

Фальшивые декларации были подписаны сертификатом ключа электронной подписи, выпущенным по поддельным документам еще одной московской фирмой.

Обманутые сами пошли в удостоверяющие центры. Там к ним отнеслись с пониманием, посетовав, что таких, как они, стало много. Но в итоге жертвы аферы смогли раздобыть в одном из центров паспортные данные и фото того самого таинственного Ершова.

Самое интересное - то, что такая схема обмана уже работает. В прошлом году силовики не раз сообщали об обысках в компаниях, выдающих электронные цифровые подписи. И в списке тех, кого обыскивали, - все те фирмы, что засветились и в нашей истории. Одна из них - столичная - есть и в размещенном на сайте Минцифры России списке организаций, аккредитация которых прекращена досрочно. Другая - екатерибургская - вошла в перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена.

Что в итоге? Есть копия паспорта и фото "липового" директора, есть данные об IP-адресах, с которых производилась подача фальшивых документов. При этом часть IP-адресов принадлежат хостинг-сайту, находящемуся в подмосковной Электростали, а другие IP-адреса - конкретному провайдеру в Красногорске. Именно этот провайдер имеет информацию о конечном потребителе. Значит, есть реальная возможность получить информацию о мошенниках - адрес, ФИО, паспортные данные и прочее. Это уже работа полиции. Но туда даже пострадавшего директора конторы ни разу не вызывали.

Активнее же всего сейчас работают сайты-двойники. Одно такое дело расследует СК. Оно о том, как за несколько лет было создано более 300 сайтов-двойников. Это были сайты Большого и Мариинского театров, военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", ФК "Спартак Москва" и других. Через эти ресурсы продавались по весьма завышенной цене билеты. Следствие подсчитало: наторговали сайты больше чем на 1 млрд рублей. Оператором доменных имен были иностранные компании. Торговля шла через кол-центры в Москве и Владимире.

Компетентно

Анна Юфа, юрист

Основная проблема разгула киберпреступности - отсутствие в системе правоохранительных органов кадров для вычисления и поимки злоумышленников. Поэтому заявления потерпевших регистрируются нехотя, проверки зачастую начинают проводить только после жалоб. Даже если потерпевшие сами собирают информацию, о возбуждении уголовного дела и защите своих прав можно не мечтать - правоохранитель в красках расскажет, что стол его ломится от таких заявлений.

Происшествия Преступления Криминал

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