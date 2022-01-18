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18.01.2022 09:05
Рубрика: Общество

Мурашко пояснил, почему будущим мамам стоит привиться от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Пандемия коронавируса влияет на репродуктивное здоровье нации, включая отдаленные последствия, заявил министр здравоохранения на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Он подчеркнул, что коронавирус может осложнить течение беременности, повлиять на ее исход. Так, например, у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, из-за коронавируса выросла материнская смертность.

Фото: Photoxpress
Прививка от COVID-19 включена в Национальный календарь прививок

По данным исследований, среди невакцинированных беременных повышается риск ребенка умереть в первый год жизни. Кроме того, коронавирус может вызвать замедление темпа психического и физического развития у детей на 20%, поэтому нежелательно болеть маленьким детям и беременным.

"Сегодня вакцинация от коронавируса - это еще и предотвращение в том числе отдаленных негативных последствий СOVID-19", - сказал министр. Он подчеркнул, что полученные данные подтверждают безопасность вакцинации для репродуктивной функции мужчин и женщин. По словам Мурашко, будущим родителям желательно вакцинироваться на этапе планирования семьи. Однако, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация женщины от коронавируса возможна и во время вынашивания ребенка. На любом сроке прививка не вызывает самопроизвольных выкидышей или преждевременных родов, но делать ее беременным можно только препаратом "Спутник V".

Министр обратил внимание, что прививка от коронавируса защищает мать ребенка и самого новорожденного, которому от нее передаются антитела.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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