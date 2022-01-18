МВД: В прошлом году преступность в России снизилась почти на 2 процента

Количество зарегистрированных преступлений в прошлом году по сравнению с 2020 годом снизилось 1,9 процента.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что число убийств и покушений на убийство снизилось на 4,7 процента, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 10,6 процента, разбоев - на 16 процентов, грабежей - на 18,1 процента, краж - на 2,4 процента.

Уменьшился уровень уличной преступности. Количество разбойных нападений в парках, скверах и на улицах снизилось на 17,3 процента, грабежей - на 22,1 процента, краж - на 4 процента. Общее число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4 процента.

Квартирных краж зарегистрировано меньше на 16,2 процента, хищений транспортных средств - на 24,8 процента, угонов - на 13,9 процента.

Количество уголовных преступлений с участием несовершеннолетних сократилось на 15,6 процента, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения - на 8,3 процента, в состоянии наркотического опьянения - на 5 процентов.

Замедлился темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество за год выросло на 1,4 процента.