На аукцион выставлены письма к женам и фотографии Эдуарда Лимонова

Аукционный дом "Литфонд" проведет аукцион, посвященный литератору и политику Эдуарду Лимонову. Торги состоятся 3 февраля, накануне дня рождения писателя. В этом году ему исполнилось бы 79 лет. Представят больше ста лотов.

На аукционе выставлены письма, рукописи, автографы, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с именем Эдуарда Лимонова.

Лимонов-миф - писатель, оппозиционер, политик - и Лимонов - реальный человек - сын, муж, отец: каким он был? Источники, сохранившие живые интонации родных и знакомых писателя, дадут ключ к пониманию его личности.

Большая часть материалов в каталоге - это архив художника Вагрича Бахчаняна. Лимонов и Бахчинян родились в Харькове и долгое время были дружны. Именно Бахчанян придумал творческий псевдоним "Лимонов" Эдуарду Савенко.

На аукцион выставлен первый известный самиздат Вагрича Бахчаняна с портретом художника, выполненным Эдуардом Лимоновым. Он был напечатан всего в 5-ти экземплярах. На форзаце автограф: "Моему самому лучшему другу Лимонову Эдуарду 12 февр. 1972 г. Бах".

Выставлены на аукцион и многочисленные письма к Эдуарду Савенко (Лимонову) от матери и отца - Раисы Федоровны и Вениамина Ивановича Савенко, написанные в период с 1971 по 1974 годы. Удивительно письмо, в котором мать писателя сокрушается, что тот не поздравил ее с юбилеем: "...Хочешь, сын мой, услышать правду из уст своей матери: обиделась я на тебя. Ведь, у меня кроме тебя и папы нет никого родней на всем белом свете и вдруг ты, мой сын, не поздравил меня с днем моего пятидесятилетия, а ведь такая дата бывает один раз в жизни. А мы то думали, что ты приедешь домой по такому случаю. Поздравлений было много ..., но это все не то, что от сына. Ну да ладно, постараюсь забыть об этом, но боюсь, чтоб у тебя не развилась болезнь, которая называется глухотой сердца...".

Большинство писем в конвертах адресованы Дмитрию Петровичу Савицкому ("для Эдика"), у которого Лимонов жил в первые годы пребывания в Москве, с 1967 года. Дмитрий Савицкий - русский писатель, поэт. Работал в театре-студии "Современник" рабочим сцены и реквизитором-бутафором, а затем: киномехаником, шофером, грузчиком, маляром, диспетчером, "лит. сотрудником" многотиражной газеты "За доблестный труд", где писал под несколькими псевдонимами, включая "Ольга Жутковец". В этой газете усилиями Савицкого впервые в СССР были опубликованы стихи Лимонова.

Из личной переписки на аукционе представлены 10 писем к Лимонову от его первой жены Анны Рубинштейн, датируемые 1970-1972 годами. Анна Рубинштейн (1937-1990) - художница-экспрессионистка. Первая гражданская жена Эдуарда Лимонова.

Среди других интересных лотов аукциона - многочисленные неопубликованные стихи, цветные фотографии из США. Кроме того, в каталоге представлены обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который, как широко известно, одно время зарабатывал пошивом джинсов.

Уникальным материалом по истории советского андеграунда можно считать схему знакомств: список художников и поэтов с рисунком и рукописью Эдички, относящиеся к 1973 году.

Первая страница представляет собой рисунок схемы знакомств. Выполнена цветными шариковыми ручками. Из схемы видно, что приехав из Харькова, первым, с кем стал общаться Лимонов был земляк, уроженец Харькова, Вагрич Бахчанян (Бах). Бахчанян познакомил Лимонова с художником Жутовским. Дальше начались "веерные" знакомства. В результате около ста фамилий художников и поэтов (Мориц, Кабаков, Неизвестный, Ворошилов, Алейников, Пивоваров, Сапгир, Рабин, Кропивницкий, Холин, Кублановский, Сидур, Бродский, Кривулин, Левитанский, Бруни и др.).

Вторая страница представляет собой список художников (36 фамилий) и поэтов (28 фамилий). Против некоторых фамилий записаны номера телефонов. Интересно отметить, что список фамилий на первой и второй страницах совпадает не полностью (Губанов, Зверев, Чуковский, Целков и др.).

Прямая речь

Из воспоминаний Вагрича Бахчаняна: "...Году в 63-м. Мы как-то сидели в Харькове, выпивали. Эдик как раз написал хорошие стихи. Я прочитал и сказал: знаешь, фамилия Савенко и великий русский поэт - как-то не вяжутся. Он задумался: "Да? А что же делать?". А он был тогда очень худой, бледный - желтый. Я и предложил ему стать Лимоновым. Так это к нему и приросло. Но теперь у меня как у автора этого псевдонима возникла идея его забрать. Я давал этот псевдоним поэту Лимонову, а он стал политиком. То, что он делает в политике, мне не нравится. Я уверен, что он зря в это влез. Сумасшедший художник, поэт, композитор - это нормально. Но сумасшедший политик - это страшная вещь!..."