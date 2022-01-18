На юге Турции произошел взрыв на нефтепроводе - видео

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал A haber. На месте начался пожар, из-за которого перекрыта автомобильная трасса.

"В Кахраманмараше прогремел взрыв на нефтепроводе​​​. После взрыва на месте возник пожар. Власти обеспокоены тем, что огонь перекинется на жилые кварталы, - говорится в сообщении. - Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп. Из-за пожара в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для двустороннего движения", - передал телеканал.

Причины случившегося пока неизвестны. Данных о жертвах нет.