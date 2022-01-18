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18.01.2022 17:13
Рубрика: Культура

На "Мосфильме" откроют новый павильон и киноконцертный комплекс

Текст: Сусанна Альперина
Строительство 17-го киносъемочного павильона и киноконцертного комплекса на киностудии "Мосфильм" началось еще в феврале 2020 года. Строительство осуществлялось без привлечения государственных бюджетных средств.
Фото: Киностудия "Мосфильм" Фото: Киностудия "Мосфильм"
Фото: Киностудия "Мосфильм"

Новый объект представляет собой два здания, соединенных между собой - это крайне удобно как с функциональной, так и с экономической точки зрения. Сегодня во всем мире павильоны используются для съемок не только кино, но и различных телепроектов, проведения презентаций, выставок и других массовых мероприятий. Левая сторона нового здания (павильон) сделана в камне, правая (киноконцертный комплекс) - с использованием стекла и металла. Современные системы освещения в ночное время и вечернее время подчеркивают строгость линий.

Фото: Синема Продакшн
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Новый киносъемочный павильон станет самым большим на "Мосфильме": его площадь 2,3 тысячи квадратных метров (общая площадь, включая актерский комплекс - 3500 кв м). Для сравнения: площадь Первого павильона - 1858 м², 16-го павильона - 1647 м².

Общая площадь киноконцертного комплекса - 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет оборудована зона отдыха: кафе, бар, гардероб и часть музейной экспозиции.

Киноконцертный зал рассчитан на 522 места - он расположится на втором этаже. Предполагается, что данное пространство будет многофункциональным. Глубина сцены - 9 метров. Зрители будут проходить в киноконцертный зал по широкой лестнице, расположенной в общем вестибюле ( в атриуме - три этажа).

Одним из технических ноу-хау главного киноконцертного зала станет новейшая аудиосистема Dolby System 136. Такая устанавливается в России впервые. Данная модель предназначена для премиальных залов большого формата (до 50 метров в длину - от экрана до стены) и обеспечивает равномерное распространение звука по всему объему зала.

Кроме основного зала, кинопоказы будут проводиться в трех кинозалах меньшей вместительности - один на 108 мест и два зала по 51 месту. Все они расположены на третьем этаже. Они также будут оборудованы системой Dolby Atmos. Оснащение залов выполнено на уровне качества кино-студий, а именно с лучшими параметрами в части звукоусиления и показа фильмов в формате 2D и 3 D.

Параллельно со строительством нового здания осуществлялось благоустройство прилегающей территории. Рядом с новыми объектами на "Мосфильме" создано комфортное общественное пространство с зонами отдыха, фонтаном, "амфитеатром" и двухуровневым паркингом. Высажены деревья - всего около 100 разных пород, проложены дорожки из гравия, оборудованы качели, на площади перед комплексом установлен арт-объект "Кинопроектор".

Территория будет открыта для свободного посещения после сдачи объекта в эксплуатацию. Установленный срок - IV квартал 2022 года, однако работы идут со значительным опережением графика.

Кстати

В 2019 году на "Мосфильме" были построены и запущены в работу 16-й киносъемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" - современное хранилище (площадь - 15 тысяч квадратных метров), в котором расположились обширные фонды киностудии. Строительство также осуществлялось без привлечения государственных средств.

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