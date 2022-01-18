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18.01.2022 09:50
Рубрика: В мире

На Украине не исключили "воровство" российского газа

В случае острого дефицита топлива "Нафтогаз" может пойти на отбор российского транзитного газа. Такую точку зрения выразила бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

На своей странице в Facebook она отметила, что для внутреннего потребления в хранилищах страны осталось 6,6 млрд кубометров газа. Дефицит в первом квартале составляет минимум 2 млрд кубов.

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- Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха, - сообщила она. И добавила, что, по имеющейся у нее информации, "Нафтогаз" находится в глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет.

Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, компания не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. По ее словам, возможны три сценария развития ситуации. Во-первых, ограничение сокращение потребления промышленных предприятий или их отключение. Во-вторых, ограничение поставки газа для ТЭЦ и котельных, которое почувствуют потребители в виде понижения температуры в домах и отсутствия горячей воды. Есть и третий вариант.

- И, что не допустимо, но очень вероятно - отбирать российский газ из транзитного потока, что обязательно будет использовано Россией для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями, - отмечает она.

"Остается только надеяться на теплую погоду и до 3 пункта не дойдет", - резюмировала Буславец.

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