Налоговые вычеты и лишняя техника: названы способы расплатиться по кредитам

Закредитованность - ситуация сложная, но не фатальная. Главное для заемщика в таком положении - справиться с исполнением обязательств и не скатиться в "долговую яму". Как бы ни было сложно, важно понимать, что долги придется отдавать - их не спишут, не забудут и не простят. Не стоит игнорировать сложившуюся ситуацию: жить в условиях судебных разбирательств - ареста счетов, ограничений на выезд, оплаты исполнительных сборов и судебных издержек и так далее - очень сложно и с финансовой точки зрения, и с психологической. О том, как расплатиться по всем кредитам даже при невысоком доходе, рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

1. Оценить свой долговой портфель. "Нужно составить детальный перечень долговых обязательств, указав остаток задолженности, остаточный срок погашения по графику платежей, размер ежемесячного платежа и процентную ставку по кредиту. Из списка нужно выбрать самые невыгодные обязательства (например, высокая процентная ставка по потребительскому кредиту, пользование кредитной картой сверх грейс-периода). Ипотека в этом списке, скорее всего, будет не на первом месте. Несмотря на внушительный размер ежемесячного платежа, это обязательство с обеспечением (залогом), поэтому чаще всего заемщик психологически более мотивирован к оплате", - отмечает Дайнеко. Сложнее с кредитом на давно приобретенный товар (который уже не радует, а платить надо) или кредитной картой, на которую вносятся минимальные платежи и основной долг гасится катастрофически медленно.

2. Оценить свой бюджет и понять, есть ли возможность ускорить погашение обязательств. Анализ бюджета должен дать представление о том, как быстрее погасить долги: на каких статьях расходов можно сэкономить, какие покупки можно отложить, говорит Дайнеко. Проанализировать нужно все доходы и расходы, вспомнить о невозвращенных суммах НДФЛ за лечение, обучение, а с этого года - и за спорт/фитнес, положенных налоговых вычетах при покупке жилья. Обратиться к мерам государственной социальной поддержки (при наличии оснований): оформить субсидию на услуги ЖКХ, полагающиеся выплаты на детей. Снижение финансовой нагрузки хотя бы на небольшой период поможет поправить положение, подчеркивает эксперт.

3. Искать дополнительные (даже разовые) источники заработка. Все новые средства направлять на погашение обязательств. Нужно понять, какие из своих умений и навыков удастся монетизировать. Избавление от ненужных вещей (техника, лишняя одежда) может также стать подспорьем в сложной ситуации, указывает Дайнеко.

4. Обратиться за рефинансированием. Несколько кредитов можно объединить в один, который по сумме выплат будет ниже всех платежей по отдельности. Для рефинансирования желательно не иметь просрочек по платежам (по ипотеке - задержек со страховкой). Прежде чем решаться на рефинансирование, нужно изучить новые условия кредитования, рассчитать ежемесячный платеж, решить вопрос о сроках выплаты. Также при расчете рефинансирования ипотеки нужно быть готовым к тому, что до того момента, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка к новому, кредит является необеспеченным и по нему, вероятнее всего, будет применяться более высокая процентная ставка до момента регистрации нового обременения в Росреестре, рассказывает Дайнеко.

5. Реструктурировать кредитные обязательства. Для этого нужно обратиться в банк, предоставивший кредит. Реструктуризация может быть выражена в удлинении срока кредитования (для снижения ежемесячных платежей), реже - в снижении процентной ставки. Каждая ситуация рассматривается банком отдельно, также могут быть предложены индивидуальные условия (например, отсрочка платежей по телу кредита). Такой вид реструктуризации называется кредитными каникулами. Предоставление такого льготного периода при выплате ипотеки - обязанность банка (но только один раз), по остальным видам кредита банк сам принимает решение. Поэтому перед обращением в кредитную организацию нужно подготовить обоснование своего заявления о реструктуризации (в т. ч. документальное о сложном финансовом положении).

Часто уже после первых сложностей с платежами может появиться желание пойти и перезанять: оформить очередной кредит в банке или МФО, занять у друзей или родственников и далее по кругу. Именно с этого момента и начинается падение в долговую яму, когда долги нарастают, а доходы уже не позволяют платить, поскольку становятся равны или меньше платежей по долгам. Этого делать не нужно. Поэтому важно разбираться с проблемой при первых признаках нестабильного положения. Если переговоры с кредиторами все же зашли в тупик, нужно обращаться за помощью к финансовому омбудсмену. Это возможно, если размер долга не превышает 500 тысяч рублей. Омбудсмен не списывает долги и не может просить об этом банк. Однако с его помощью можно получить возможность реструктуризации/льготного периода с отсрочкой или снижением платежей на время кредитных каникул.

6. Банкротство. Это самая крайняя ступень. "Банкротство в любом виде - это не самая простая (в судебном порядке - процессуально сложная) процедура, поэтому на 100% гарантировать списание долгов нельзя. И если уж браться за организацию своего банкротства, нужно подходить к нему обдуманно. Если кто-то предлагает обанкротиться "с гарантией", то это откровенное введение в заблуждение. Далеко не всегда исход предсказуем. И это вне зависимости от типа процедуры: в судебном порядке или в упрощенном через МФЦ", - отмечает Дайнеко. Фактически людям, имеющим хотя бы небольшой доход (без соцвыплат с "иммунитетом" от взыскания), - внесудебное банкротство недоступно, а судебная процедура часто не по карману.