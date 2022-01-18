Налоговые вычеты и лишняя техника: названы способы расплатиться по кредитам

Новости

Решение о мере пресечения для Порошенко будет принято 19 января 00:46
Сильный снегопад накроет Москву в утренний час пик вторника 00:16
Захарова усомнилась в единстве позиции стран ЕС перед лицом энергокризиса 00:11
Сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧЕ 17.01.2022
Штрафы в России составили 5% годового дохода для Google и Meta 17.01.2022
Ученые предупредили, что земное ядро теряет слишком много тепла 17.01.2022
Снегопад в столице сохранится до утра вторника 17.01.2022
ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенного страховщика 17.01.2022
Жамнов не прибыл в расположение сборной из-за положительного теста на COVID-19 17.01.2022
Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом" 17.01.2022
CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг 17.01.2022
В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка 17.01.2022
Судье по делу Порошенко вызвали "скорую" 17.01.2022
Грушко напомнил о принципе зеркальности в предложениях России по безопасности 17.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 17.01.2022
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 17.01.2022
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17.01.2022
Порошенко объявили в розыск на Украине 17.01.2022
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 17.01.2022
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 17.01.2022
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17.01.2022
Президент Ирана выступит в Госдуме 17.01.2022
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17.01.2022
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17.01.2022
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Налоговые вычеты и лишняя техника: названы способы расплатиться по кредитам

Текст: Роман Маркелов
Закредитованность - ситуация сложная, но не фатальная. Главное для заемщика в таком положении - справиться с исполнением обязательств и не скатиться в "долговую яму". Как бы ни было сложно, важно понимать, что долги придется отдавать - их не спишут, не забудут и не простят. Не стоит игнорировать сложившуюся ситуацию: жить в условиях судебных разбирательств - ареста счетов, ограничений на выезд, оплаты исполнительных сборов и судебных издержек и так далее - очень сложно и с финансовой точки зрения, и с психологической. О том, как расплатиться по всем кредитам даже при невысоком доходе, рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. Оценить свой долговой портфель. "Нужно составить детальный перечень долговых обязательств, указав остаток задолженности, остаточный срок погашения по графику платежей, размер ежемесячного платежа и процентную ставку по кредиту. Из списка нужно выбрать самые невыгодные обязательства (например, высокая процентная ставка по потребительскому кредиту, пользование кредитной картой сверх грейс-периода). Ипотека в этом списке, скорее всего, будет не на первом месте. Несмотря на внушительный размер ежемесячного платежа, это обязательство с обеспечением (залогом), поэтому чаще всего заемщик психологически более мотивирован к оплате", - отмечает Дайнеко. Сложнее с кредитом на давно приобретенный товар (который уже не радует, а платить надо) или кредитной картой, на которую вносятся минимальные платежи и основной долг гасится катастрофически медленно.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите

2. Оценить свой бюджет и понять, есть ли возможность ускорить погашение обязательств. Анализ бюджета должен дать представление о том, как быстрее погасить долги: на каких статьях расходов можно сэкономить, какие покупки можно отложить, говорит Дайнеко. Проанализировать нужно все доходы и расходы, вспомнить о невозвращенных суммах НДФЛ за лечение, обучение, а с этого года - и за спорт/фитнес, положенных налоговых вычетах при покупке жилья. Обратиться к мерам государственной социальной поддержки (при наличии оснований): оформить субсидию на услуги ЖКХ, полагающиеся выплаты на детей. Снижение финансовой нагрузки хотя бы на небольшой период поможет поправить положение, подчеркивает эксперт.

3. Искать дополнительные (даже разовые) источники заработка. Все новые средства направлять на погашение обязательств. Нужно понять, какие из своих умений и навыков удастся монетизировать. Избавление от ненужных вещей (техника, лишняя одежда) может также стать подспорьем в сложной ситуации, указывает Дайнеко.

4. Обратиться за рефинансированием. Несколько кредитов можно объединить в один, который по сумме выплат будет ниже всех платежей по отдельности. Для рефинансирования желательно не иметь просрочек по платежам (по ипотеке - задержек со страховкой). Прежде чем решаться на рефинансирование, нужно изучить новые условия кредитования, рассчитать ежемесячный платеж, решить вопрос о сроках выплаты. Также при расчете рефинансирования ипотеки нужно быть готовым к тому, что до того момента, пока новый кредитор не получит закладную от предыдущего банка к новому, кредит является необеспеченным и по нему, вероятнее всего, будет применяться более высокая процентная ставка до момента регистрации нового обременения в Росреестре, рассказывает Дайнеко.

Фото: iStock
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая

5. Реструктурировать кредитные обязательства. Для этого нужно обратиться в банк, предоставивший кредит. Реструктуризация может быть выражена в удлинении срока кредитования (для снижения ежемесячных платежей), реже - в снижении процентной ставки. Каждая ситуация рассматривается банком отдельно, также могут быть предложены индивидуальные условия (например, отсрочка платежей по телу кредита). Такой вид реструктуризации называется кредитными каникулами. Предоставление такого льготного периода при выплате ипотеки - обязанность банка (но только один раз), по остальным видам кредита банк сам принимает решение. Поэтому перед обращением в кредитную организацию нужно подготовить обоснование своего заявления о реструктуризации (в т. ч. документальное о сложном финансовом положении).

Часто уже после первых сложностей с платежами может появиться желание пойти и перезанять: оформить очередной кредит в банке или МФО, занять у друзей или родственников и далее по кругу. Именно с этого момента и начинается падение в долговую яму, когда долги нарастают, а доходы уже не позволяют платить, поскольку становятся равны или меньше платежей по долгам. Этого делать не нужно. Поэтому важно разбираться с проблемой при первых признаках нестабильного положения. Если переговоры с кредиторами все же зашли в тупик, нужно обращаться за помощью к финансовому омбудсмену. Это возможно, если размер долга не превышает 500 тысяч рублей. Омбудсмен не списывает долги и не может просить об этом банк. Однако с его помощью можно получить возможность реструктуризации/льготного периода с отсрочкой или снижением платежей на время кредитных каникул.

Россиянам рассказали о новых послаблениях для должников по кредитам

6. Банкротство. Это самая крайняя ступень. "Банкротство в любом виде - это не самая простая (в судебном порядке - процессуально сложная) процедура, поэтому на 100% гарантировать списание долгов нельзя. И если уж браться за организацию своего банкротства, нужно подходить к нему обдуманно. Если кто-то предлагает обанкротиться "с гарантией", то это откровенное введение в заблуждение. Далеко не всегда исход предсказуем. И это вне зависимости от типа процедуры: в судебном порядке или в упрощенном через МФЦ", - отмечает Дайнеко. Фактически людям, имеющим хотя бы небольшой доход (без соцвыплат с "иммунитетом" от взыскания), - внесудебное банкротство недоступно, а судебная процедура часто не по карману.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф