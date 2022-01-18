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18.01.2022 17:24
Рубрика: В мире

Насекомых-вредителей будут сбивать лазером

Текст: Сергей Деменко
Неожиданный вариант применения лазеров предложили японские ученые. Они намерены с помощью луча прибора находить и уничтожать вредителей сельскохозяйственных растений.

Более того, такая система уже создана, но пока имеет серьезный недостаток. Камеры могут обнаружить летящее или сидящее на растении насекомое, но на это им требуется много времени - три сотых секунды. Слишком медленно, чтобы лазер успел поразить движущуюся цель. Ученые разработали алгоритм, который способен предсказать траекторию полета насекомого. Для этого применяются специальные оптические системы, которые очень точно определяют расстояние до цели.

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Насекомое за три сотых секунды может пролететь от шести до девяти сантиметров. При обнаружении вредителя система вычисляет курс полета и будущее положение насекомого с точностью до 1,4 сантиметра. При среднем размере цели в 2-3 сантиметра лазеру не составит труда ее поразить. Сейчас система рассчитана на 300 высокоточных "выстрелов" в минуту. По мнению авторов, такие зенитные батареи можно устанавливать на беспилотниках или на сельскохозяйственных роботах.

На первый взгляд, подобный способ борьбы с вредителями растений выглядит довольно экзотическим. Этаким искусством ради искусства. Не совсем понятно, как его можно применить при нынешних гигантских масштабах сельского хозяйства. Одно дело распылять пестициды с самолетов и совсем другое - стрелять по насекомым, пусть даже залпами из лазеров.

Но ведь использование ядохимикатов наносит непоправимый ущерб окружающей среде, компоненты химикатов проникают в сельхозпродукцию и через нее в организм человека, становясь причиной тяжелых заболеваний. Кроме этого, сами вредители со временем становятся устойчивы к определенным видам ядохимикатов и некоторые разработки, в которые были вложены огромные капиталы и время, достаточно быстро становятся полностью бесполезными. Все это заставляет ученых искать новые способы борьбы с вредителями. Кстати, подсчитано, что на их долю приходится почти 16 процентов потерь в производстве продуктов питания.

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