Наталья Сергунина: Более миллиарда рублей инвестиций привлекли выпускники столичного проекта "Московский акселератор"

Проект "Московский акселератор" был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики.

Его реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

С начала работы акселератора проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков). Каждый из них организовали при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина:

"Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники "Московского акселератора" привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения".