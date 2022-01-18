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18.01.2022 17:54
Рубрика: В мире

Назарбаев обратился к народу Казахстана

Текст: Юрий Когалов
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал сограждан поддержать действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева и дать отпор террористам, которые угрожают суверенитету страны и ее процветанию. Об этом он заявил в первом с момента январских беспорядков публичном обращении к соотечественникам. "Январские события потрясли весь Казахстан.

Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", - отметил Назарбаев. По его словам, теперь необходимо выяснить, кто стоит за этими погромами и убийствами. "Следствие даст ответ на этот вопрос", - выразил уверенность первый президент Казахстана.

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Назарбаев обратил внимание, что в 2019 году он передал полномочия президенту Токаеву и с тех пор находится на заслуженном отдыхе. Дезавуируя сообщения в ряде СМИ, он заявил, что во время беспорядков никуда не уезжал из страны. Первый президент Казахстана также подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан". "Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - заявил Назарбаев. По его словам, благодаря действиям президента во время беспорядков не были разрушены основы страны.

"Я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ", - отметил Назарбаев. Он выразил уверенность, что Казахстан преодолеет нынешний кризис, но для этого необходимо поддержать главу государства.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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