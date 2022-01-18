Назарбаев опроверг наличие конфликта среди элит Казахстана

Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны, заявил первый президент Нурсултан Назарбаев.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени будет избран председателем партии "Нут Отан", - цитирует ТАСС обращение Назарбаева к народу.

Это первое публичное появление политика в эфире с начала массовых беспорядков в стране. Со своей стороны, он "30 лет, не покладая рук, работал во имя Родины". При этом уделялось внимание укреплению границ, проведению прогрессивных реформ. В результате страна добилась больших успехов в социально-экономическом развитии. Казахстан стал лидером по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа и ее нужно поддержать, отметил Назарбаев.

Бывший глава государства рассказал, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице. Никуда из нее не уезжал после передачи полномочий в 2019 году.