Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к жителям страны. На записи он сидит в кабинете на фоне флагов республики.

Назарбаев отметил, что январские события потрясли всю страну. Он сообщил, что не покидал республику и в настоящее время находится в столице Казахстана.

Он опроверг слухи о конфликте в политических элитах страны. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти и в скором времени будет избран председателем правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев также поблагодарил казахстанцев за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил, когда был президентом.