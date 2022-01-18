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18.01.2022 14:19
Рубрика: В мире

Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к жителям страны. На записи он сидит в кабинете на фоне флагов республики.

Назарбаев отметил, что январские события потрясли всю страну. Он сообщил, что не покидал республику и в настоящее время находится в столице Казахстана.

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Он опроверг слухи о конфликте в политических элитах страны. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти и в скором времени будет избран председателем правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев также поблагодарил казахстанцев за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил, когда был президентом.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане РГ-Видео

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