Назван способ повысить безопасность данных на портале госуслуг

В России началась разработка нового фактора аутентификации пользователя портала госуслуг - вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью данных единой биометрической системы, запущенной в конце 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам чиновника, сейчас портал госуслуг является одним из самых популярных порталов в России: подтвержденную учетную запись имеют более 93 млн человек. "Для защиты их данных правительство использует самые современные технологии, в том числе планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным. Как заверили в минцифры, никаких ограничений в использовании госуслуг в связи с введением биометрии не будет, сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.

Все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии

По словам замглавы минцифры Олега Качанова, ведомство планирует повышать безопасность аккаунтов пользователей портала госуслуг. Сейчас они могут воспользоваться двухфакторной аутентификацией своего аккаунта - с помощью SMS-кода. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе "Безопасность" профиля, однако пользуются такой возможностью немногие.

"Минцифры планирует сделать опцию SMS-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи", - отметил Качанов.

С 1 января Единая биометрическая система России получила статус государственной. Граждане смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что самыми популярными услугами являются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств. Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий.