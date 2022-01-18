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Текст:   Марина Трубилина 
00:04 18.01.2022
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8657)

Названы города с рекордно подорожавшими квартирами на вторичном рынке

Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли во всех крупных городах России. В среднем квадратный метр подорожал на 19,4% - до 82 701 рубля. В новостройках, для сравнения, "квадрат" вырос на 32,3% (до 93 563 руб.).

Самый большой прирост показали квартиры в южных регионах страны, сообщает портал "Мир квартир". В Сочи "квадрат" подорожал на 82,2%, в Краснодаре на 63,6%. Это связано с введением моратория на новое строительство и уходом спроса на вторичный рынок, считает гендиректор портала Павел Луценко. В число лидеров по подорожанию среди 70 исследованных экспертами городов и регионов входят также Подмосковье, Севастополь, Калининград, Ленинградская область и др.

Фото: C. F. Moller Architects
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Меньше всего поднялись цены в Архангельске (лишь на 7,4%), Нижнем Тагиле (9,9%), Екатеринбурге (13,2%), Владивостоке (13,4%).

В двух столицах цены на квартиры высокие, но подорожание было весьма средним. В столице стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла лишь на 18,7%, до 296 106 рублей. В Санкт-Петербурге - на 25,8%, до 173 649 рублей.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Марина Трубилина

Вторичное жилье дорожает вслед за новостройками, где цены разогнали ипотека с господдержкой, подорожание стройматериалов и работ, отмечает Луценко. Повлияли и выгодные ставки на ипотеку на вторичном рынке. Уже осенью наблюдался переток спроса с сегмента новостроек на вторичный рынок, отмечал руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов. При этом на рынок выходит все больше инвестиционных лотов (квартир в новостройках, в том числе без отделки) и наследственных квартир, которые обычно дешевле, чем в среднем по вторичке. Факторы ценообразования уравновешивают друг друга, считает эксперт.

Интересно, что списки городов с самыми подорожавшими квартирами на первичном и на вторичном рынках совпадают между собой лишь частично. Рекордным ростом цен и на новые, и на "подержанные" квартиры отметились лишь Сочи с Краснодаром (лидеры с большим отрывом в обоих списках), Улан-Удэ, Калининград и Чита.

В двух столицах цены на квартиры высокие, но подорожание было весьма средним

В первом полугодии на фоне резкого увеличения цен интерес россиян к новым квартирам уменьшался, отмечает "Авито Недвижимость". Часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок. В целом за год спрос на новые квартиры (оценивался по количеству просмотров объявлений) снизился на 13%.

"Сейчас спрос и предложение на рынке постепенно уравновешиваются, поэтому мы ожидаем стабилизацию уровня цен на новостройки. Кроме того, из-за постепенного роста ключевой ставки Центробанка увеличивается и стоимость ипотеки. На этом фоне застройщики постараются избежать значительного повышения цен, будут предлагать скидки и специальные условия", - считает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Вторичный рынок более инертен, неоднократно отмечали эксперты. Если нет срочной необходимости в продаже жилья, владельцы могут годами ожидать покупателя, не снижая цену.

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