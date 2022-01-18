Названы первые симптомы рака, заметные на коже

Рак кожи является одним из онкологических заболеваний, который достаточно легко обнаружить на ранних стадиях. В этом случае пораженная область видна невооруженным глазом, однако следует знать, на что обращать внимание, говорится в статье британского издания Daily Express.

Так, одним из первых признаков меланомы является появление новой родинки или изменение формы уже имеющегося на теле невуса. Поводами для беспокойства и визита к врачу являются увеличение размера родинки, изменение ее формы и цвета, кровотечение или если родинка покрылась корочкой.

Кроме того, консультация врача показана в случаях, если родинка зудит или болит.

Британская Национальная служба здравоохранения разработала список "ABCDE", который может помочь при диагностике рака:

- A - асимметричность, у меланомы могут быть две разных половинки. Они также могут быть неправильной формы;

- B - края. Осмотрите края меланомы на наличие неровностей. У меланомы нечеткие края;

- C - цвет. У родинки ровный цвет, а у меланомы может быть два тона или больше;

- D - диаметр. Проверьте, превышает ли диаметр родинки шесть миллиметров;

- E - увеличение родинки. Если невус увеличивается с течением времени, то это, скорее всего, меланома.