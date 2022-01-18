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18.01.2022 00:00
Рубрика: Культура

"Папе" Винни Пуха Алану Милну исполняется 140 лет

Текст: Павел Басинский
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Самый верный признак популярности любого произведения - это когда его герои становятся персонажами анекдотов. Вот короткий анекдот, который я очень люблю...

Знакомятся двое крутых мужиков.

- Бонд. Джеймс Бонд.

- Пух. Винни-Пух.

Сто сорок лет назад 18 января 1882 года в Лондоне родился Алан Милн - автор двух книг об игрушечном медвежонке с опилками в голове: "Винни-Пух" и "Дом на Пуховой опушке". В России они известны в переводе Бориса Заходера под общим названием "Винни-Пух и все-все-все". Но, наверное, еще больше - по знаменитой серии мультиков, созданных по сценариям Бориса Заходера в 1969-1972 годах: "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости" и "Винни-Пух и день забот". Кто их не видел, тот не жил в позднем СССР.

Любимца советских детей и взрослых медвежонка Винни-Пуха озвучивал актер Евгений Леонов. Фото: РИА Новости

Алан Александр Милн учился в частной школе, владельцем которой был его отец. Между прочим, одним из учителей школы был Герберт Уэллс. Затем он окончил Тринити-колледж в Кембридже, где изучал математику. Но больше его привлекала профессия журналиста. Статьи в студенческой газете Grant были замечены профессионалами, и Милн стал сотрудничать с юмористическим журналом Punch, где дослужился до должности помощника главного редактора. Его эссе отличались тонким чувством юмора и стали популярны; их регулярно выпускали отдельными книжками.

Писательская карьера Милна также складывалась как нельзя более успешно. После участия в Первой мировой войне, внушившей ему идеи пацифизма (книга-эссе "Мир с честью"), он создает 18 пьес и 3 романа, в том числе детектив "Тайны Красного Дома". Спектакли по его пьесам имели огромный успех, и он считался едва ли не самым знаменитым драматургом Англии. В 20-е годы он становится одним из первых сценаристов нарождавшегося английского кинематографа; по его сценариям были созданы четыре фильма, которые хранятся в Британском институте кинематографии.

Все в этой творческой судьбе было бы прекрасно, если бы черт не дернул его в 1926 году выпустить первую, а в 1928-м вторую книгу рассказов об игрушках своего сына Кристофера Робина, среди которых был медвежонок по имени Винни-Пух. Сначала его звали Эдвард. Но в Лондонском зоопарке мальчик увидел медведицу по кличке Виннипег, подаренную лейтенантом канадской армии Гарри Колборном. Она была куплена у охотника и служила талисманом подразделения, где служил Колборн. Медведицу полюбили лондонские дети, и Кристофер - в том числе. Отсюда возникла кличка Винни.

Фото: Александр Иванишин
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Поразительно, но одна из лучших книг мировой детской литературы стала проклятием не только для автора, но и его сына. "Семидесятью тысячей слов я сказал "прощай" всей моей предыдущей работе", - сокрушался Милн и ненавидел Винни-Пуха. С момента выхода книг о Винни его перестали воспринимать как серьезного писателя. Над его романами издевались критики, сравнивая с "Винни-Пухом". Тиражи романов не шли ни в какое сравнение с миллионными тиражами "Винни-Пуха". От него требовали продолжения. С Милном случилось то же, что и с Артуром Конан Дойлом, которого воспринимали только как создателя Шерлока Холмса.

А Кристофер не любил книгу, потому что она, по его словам, украла у него детство. Да и в зрелом возрасте в нем продолжали видеть все того же мальчика, которого обессмертил его отец.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

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