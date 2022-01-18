Новости

Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП в Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
Лавров: РФ ответит встречными действиями из-за блокирования RT.DE 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 18:13
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола

Текст: Елена Новоселова
В навечерие Богоявления, так называют в Церкви Крещенский сочельник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

Он напомнил прихожанам, какой великий праздник отмечается сегодня. "Мы празднуем Богоявление, или Крещение Господне во Иордане, в память о великом событии евангельской истории, когда миру явилась Святая Троица, через человеческое естество соединенная со всем физическим миром. Троица, которая через воплощение Сына Божиего вошла в ткань, в плоть и кровь человеческого бытия, - Божественная Единая Троица и даровала через Сына великую благодать всему миру", - сказал Святейший в проповеди после богослужения.

Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей

Сегодня верующие прикасаются к этой благодати, совершив таинство освящения воды. Они молятся обо всех вокруг, чтобы Бог хранил народы от "злого человеческого умысла, от стремления людей получать от творения Божия как можно больше, не заботясь о самом его существовании, повсеместно его загрязняя или уничтожая".

Патриарх призвал молиться и обо всех Церквах православных, чтобы их обошло несчастье раскола. "Чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную Церковь в нечто лишенное Божественной благодати. Мы знаем, что от Бога отступают и лишаются Его благодати не только люди, но даже Церкви. История знает много примеров такого отступничества, когда целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар Божественной благодати, - сказал он. И обратился к тем, кто еще раздумывает, с кем быть - с Церковью или с расколом: - Это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти - направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, лишает нас благодати Божией".

Общество Религия

Главное сегодня

Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане
Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации
Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе