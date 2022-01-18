Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола

В навечерие Богоявления, так называют в Церкви Крещенский сочельник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

Он напомнил прихожанам, какой великий праздник отмечается сегодня. "Мы празднуем Богоявление, или Крещение Господне во Иордане, в память о великом событии евангельской истории, когда миру явилась Святая Троица, через человеческое естество соединенная со всем физическим миром. Троица, которая через воплощение Сына Божиего вошла в ткань, в плоть и кровь человеческого бытия, - Божественная Единая Троица и даровала через Сына великую благодать всему миру", - сказал Святейший в проповеди после богослужения.

Сегодня верующие прикасаются к этой благодати, совершив таинство освящения воды. Они молятся обо всех вокруг, чтобы Бог хранил народы от "злого человеческого умысла, от стремления людей получать от творения Божия как можно больше, не заботясь о самом его существовании, повсеместно его загрязняя или уничтожая".

Патриарх призвал молиться и обо всех Церквах православных, чтобы их обошло несчастье раскола. "Чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную Церковь в нечто лишенное Божественной благодати. Мы знаем, что от Бога отступают и лишаются Его благодати не только люди, но даже Церкви. История знает много примеров такого отступничества, когда целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар Божественной благодати, - сказал он. И обратился к тем, кто еще раздумывает, с кем быть - с Церковью или с расколом: - Это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти - направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, лишает нас благодати Божией".