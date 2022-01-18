Переговоры Лаврова с главой МИД ФРГ начались в Москве

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что министры обсудят украинское урегулирование и проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, предложенный Москвой.

Открывая переговоры, Лавров заявил, что Россия хочет более конструктивных и нацеленных на решение проблем отношений с Германией.

Это первая встреча министров иностранных дел России и Германии после формирования нового правительства ФРГ.