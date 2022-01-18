Переговоры Лаврова с главой МИД ФРГ начались в Москве

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского внешнеполитического ведомства.
Ожидается, что министры обсудят украинское урегулирование и проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, предложенный Москвой.
Открывая переговоры, Лавров заявил, что Россия хочет более конструктивных и нацеленных на решение проблем отношений с Германией.
Это первая встреча министров иностранных дел России и Германии после формирования нового правительства ФРГ.
🔴 #ПрямойЭфир: Начало переговоров С.В.Лаврова с главой МИД ФРГ @ABaerbock— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 18, 2022
📍 Москва#РоссияГермания https://t.co/kuzoR8wyE3