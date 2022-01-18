Песков заявил об опасности поставок вооружения Украине

Территорию Украины осваивают поставщики вооружений, причем зачастую наступательных. Это беспокоит Москву.

Комментируя по просьбе журналистов заявления министра обороны Великобритании про поставки Украине противотанковых вооружений, а также призывы американских сенаторов отправить в республику "Стингеры", Песков заметил: "Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, зачастую не только оборонительных, но и наступательных".

"Тем более здесь, вы говорите, якобы упоминались ПЗРК, их циркуляция - отдельная субстанция, которая регулируется международным правом", - сказал пресс-секретарь президента. "Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", - заключил он.