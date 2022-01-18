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18.01.2022 17:41
Рубрика: Общество

Ученые нашли в Альпах качающуюся гору

Текст: Андрей Меркулов
Одна из самых высоких гор в Альпах, Маттерхорн, сумела удивить ученых. Она расположена на границе Швейцарии и Италии, ее высота 4478 м над уровнем моря. Ученые Мюнхенского технического университета изучали ее в разных режимах, установив сейсмометры на пике горы и у ее подножия. Оказалось, что вершина перемещается примерно раз в две секунды, колеблется с севера на юг и с запада на восток с частотой 0,42 Гц. Колебания наблюдались в диапазоне от нанометров до микрометров, на вершине они были в 14 раз сильнее, чем у подножия.

"Участки горы, испытывающие усиленное движение грунта, вероятно, будут более подвержены оползням, камнепадам и разрушению горных пород при сильном землетрясении", - отмечают авторы работы. По мнению ученых, причиной колебаний являются сейсмическая активность планеты, землетрясения и деятельность человека.

Сейсмологи считают, что Маттерхорн вовсе не уникум, подобным образом, очевидно, колеблются и другие горные вершины. Скорее всего, в ближайшее время мы услышим о новых "танцорах". О своих наблюдениях ученые рассказали в статье в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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