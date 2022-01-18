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Погиб актер из фильмов Хичкока и Годара Мишель Сюбор

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    18.01.2022, 09:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

17 января скончался французский актер кино и ТВ Мишель Сюбор. Как передает Liberation, артист умер в больнице, куда был доставлен после автокатастрофы. Звезде "Топаза" Хичкока и "Маленького солдата" Годара было 86 лет.

Миша Субоцки (настоящее имя) родился 2 февраля 1935 года в Париже в русской семье эмигрантов из Советского Союза. Его отец был инженером из Москвы, мать родилась в Азербайджане.

Сниматься начал в середине 50-х как статист. Впервые был ощутимо замечен после роли Алена Варнье, любовника героини Бриджит Бардо, в комедии Роже Вадима 1961-го "Отпустив поводья" (Please, Not Now!).

Плюс на счету главная роль, Бруно Форестье, в "Маленьком солдате", Питтуити в комедии с Луи де Фюнесом "Мой цыганский приятель", Филипп в комедии с Роми Шнайдер "Что нового, кошечка?", "День Шакала" 73-го, "Французская революция", журналист Пикар в "Топазе" Хичкока - всего более шести десятков проектов.

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