Послы ЕС и Франции дали пояснения по механизму углеродного регулирования

В минувший понедельник в представительстве Евросоюза в РФ прошла презентация приоритетов начавшегося председательства Франции в Совете ЕС.

В ходе мероприятия было озвучено, что с 1 января 2022 года и в ближайшие полгода Париж намерен сосредоточиться на строительстве "более суверенной Европы", "борьбе с изменениями климата" и "создании механизма углеродного регулирования". Последний приоритет в силу его значимости для российских экспортеров корреспондент "РГ" попросил дополнительно разъяснить послов ЕС и Франции в РФ Маркуса Эдерера и Пьера Леви, выступивших перед журналистами на пресс-брифинге.

"Механизм трансграничного углеродного регулирования на текущий момент не является углеродным налогом. Это предложение Европейской комиссии, которое в настоящее время рассматривают страны-члены", - пояснил Эдерер.

По словам европейского дипломата, нынешнее предложение предусматривает обязательство импортирующих в ЕС компаний покупать "углеродные сертификаты", которые дадут представление об оставляемым такими производителями углеродном следе и его соответствии допустимым нормам выброса парниковых газов в Евросоюзе.

"В идеальном варианте стоимость таких сертификатов для компаний из России будет равна нулю", - сказал посол Евросоюза. Правда, это произойдет в случае принятия производителями в РФ соответствующих мер. Разъяснительной работе с российскими партнерами относительно данной европейской инициативы было потрачено значительное количество времени в прошлом году, отметил глава дипмиссии ЕС.

"Единственная цель этой системы - избежать утечек углерода, поскольку европейские производители могут перемеситься за пределы ЕС, где они смогут производить дешевле и больше загрязнять... Надеюсь, что в период председательства Франции в Совете ЕС мы сможем принять решения и иметь дело не только с предложениями, а работающей системой, которая позволит нашим партнерам, включая Российскую Федерацию, принять меры по минимизации (углеродных выбросов)", - заявил Маркус Эдерер.

В свою очередь посол Франции в России Пьер Леви заявил о том, что механизм трансграничного углеродного регулирования также направлен на стимулирование "инноваций и динамизма" и поддерживается многими представителями крупного бизнеса, в том числе и в России, поскольку будущее - за "зеленой" экономикой. "Это в наших общих интересах. Речь идет об инновациях, рабочих местах, добавочной стоимости и лучшей жизни для граждан", сказал Леви.

Напомним, что разрабатываемый Брюсселем механизм регулирования выбросов углерода направлен на достижение анонсированной действующей Еврокомиссией амбициозной цели - достижения "углеродного нейтралитета" к 2050 году в рамках превращения Европейского союза в "зеленую супердержаву" и его выхода на новый этап технологического развития.

Как сообщалось ранее, уже с 2023 года Евросоюз планирует ввести новый углеродный налог на импортируемую в ЕС продукцию производителей, загрязняющих атмосферу значительными выбросами парниковых газов. По различным оценкам, он может затронуть порядка 40 процентов российского экспорта, а нашим предприятиям, возможно, придется выплачивать ЕС за углеродные сертификаты от 6 до 50 миллиардов евро ежегодно. В настоящее время диалог по этому вопросу между Москвой и Брюсселем продолжается.