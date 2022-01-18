Посольство РФ в Хартуме обеспечило безопасность персонала

Посольство России в Хартуме предприняло все необходимые меры по обеспечению безопасности диппредставительства. "Обстановка в Судане сложная, но контролируемая. Российских граждан среди пострадавших нет", - цитирует ТАСС дипломатов.

По сообщению источников, в стране прошли протестные акции. Имеются погибшие в ходе демонстраций. Диппредставительство находится в контакте с российскими гражданами, пребывающими в Судане.

В понедельник в Хартуме проходили массовые демонстрации с требованиями установить контроль над вооруженными силами, фактически захватившими власть При разгоне акций протеста семь человек погибли и не менее 100 получили серьезные травмы в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа, говорилось в заявлении Центрального комитета врачей Судана.